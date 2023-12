Kormány

Orbán Viktor fizetése jövőre átlépheti a 6,5 millió forintot

A képviselők bére legalább bruttó 232 ezer forinttal, Orbán Viktor fizetése pedig akár bruttó 859 ezer forinttal is emelkedhet márciustól, ha az előrejelzéseknek megfelelően valóban 15 százalékkal emelkedik a 2023-as átlagbér Magyarországon. 2023.12.18 08:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az rtl.hu számítása szerint a képviselők tiszteletdíja bruttó 232 ezer forinttal, Orbán Viktoré akár bruttó 859 ezer forinttal is emelkedhet márciustól, ha valóban 15 százalékkal nő a 2023-as átlagbér. A juttatások esetükben automatikusan emelkednek, amióta a kormánypárti politikusok törvénymódosítása alapján a parlamenti képviselők alapfizetését az előző évi bruttó átlagbér háromszorosában határozták meg.



A 2023-as kereseti adatok még nem véglegesek, de ha idén valóban 593 ezer forintra emelkedik a bruttó átlagbér, akkor a képviselőké 232 ezer forinttal bruttó 1,78 millió forintra nő.



A frakcióvezetők ennek kétszeresét kapják. Kövér László házelnök a képviselői alapbér 2,7-szeresét kapja, ő nagyjából bruttó 4,8 milliót vihet jövőre haza. Orbán Viktornak a képviselői tiszteletdíj mellé a házelnökivel megegyező összeg is jár, így márciustól fizetése bruttó 6,5 millió forint fölé emelkedhet. Novák Katalin államfő a házelnöki juttatás 1,1-szeresét kapja, így körülbelül bruttó 5,2 millió forintot kap majd.



Miniszterei fizetéséről Orbán Viktor dönt, a tárcavezetők bére nincs rögzítve jogszabályban. Az rtl.hu szerint azt eddig a kormányfő az átlagbér hatszorosában állapította meg, ha tartja magát ehhez, akkor a tárcavezetők márciustól 400 ezer forinttal többet, bruttó 3,5 millió forintot kaphatnak majd. A képviselőknek egyébként nemcsak a fizetésük, hanem egyéb juttatásaik is emelkednek.