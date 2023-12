Nemzeti konzultáció

Nyitrai Zsolt: akadálymentesen is kitölthető a Nemzeti konzultáció

A kormány stratégiai partnereinek tekinti a fogyatékossággal élőket képviselő szervezeteket, figyelembe veszi speciális szempontjaikat, így ismét akadálymentessé tették a nemzeti konzultáció online felületét - mondta a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.



Nyitrai Zsolt kiemelte: Magyarország kormánya a fontos kérdésekben mindig kikéri a polgárok véleményét. Az akadálymentesen is kitölthető nemzeti konzultáció révén csaknem 100 ezer vak, illetve gyengénlátó, és több mint 60 ezer siket, valamint nagyothalló fejtheti ki véleményét.



Hangsúlyozta: a nemzeti konzultáción a legfontosabb európai sorskérdésekről mondhatja el mindenki a véleményét. "Minél többen töltjük ki a nemzeti konzultációt, annál jobban fogják hallani Brüsszelben is Magyarország hangját" - tette hozzá.



A felvételen Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy az akadálymentes honlap révén és a felolvasó program segítségével a látássérült emberek is ki tudják tölteni a nemzeti konzultációs kérdőívet.



Kárpáti Árpád Zoltán, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének elnökségi tagja jelbeszéd révén kiemelte: a siket és nagyothalló embereknek az informálódás előfeltétele az akadálymentesítés. A kormánynak köszönhetően a nemzeti konzultáció jelnyelven is elérhető a www.sinosz.hu honlapon. A videóban arra kérte sorstársait, éljenek a válaszadás lehetőségével.