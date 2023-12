Életmód

Olasz családügyi miniszter: a gender-kultúra megfosztja a nőket a szabadságuktól

Példaként Iránt és Afganisztánt említette meg, ahol a nők küzdelmet folytatnak a fejüket és testüket elfedő kendő ellen. 2023.12.16 09:44 MTI

A gender-kultúra megtagadja a női identitást és szabadságot, valamint a gyermekvállalást is akadályozza, a jobboldali nők ezért szabadabbak a baloldaliaknál - hangoztatta Eugenia Roccella családügyi miniszter az olasz jobboldal Atreju nevű találkozóján Rómában pénteken.



Eugenia Roccella azt mondta: a férfiak uralta társadalmi rendszer, a patriarchátus a világ számos részén gyakorolja "kegyetlen" uralmát.



Példaként Iránt és Afganisztánt említette meg, ahol a nők küzdelmet folytatnak a fejüket és testüket elfedő kendő ellen.



"A nyugati, szabad, demokratikus világban hosszú utat tettünk meg, de még nem értünk célba, és új veszélyek leselkednek, melyeket újfajta patriarchátusnak lehet nevezni" - jelentette ki a Giorgia Meloni vezette jobboldali kormány családért, születésért, esélyegyenlőségért felelős minisztere.



Eugenia Roccella veszélyként határozta meg a gendert, amely "megtagadja a női identitást, tagadja, hogy az a nő, akinek női teste van, és ugyanúgy elnyomja a nőt, mint a világ számos részén más miatt történik".



Úgy vélte: a nő- és hímnemet felváltó schwa-írásjel, a gender-filozófiák, a "nő" kifejezés használatának megtagadása egy "újfajta elnyomást és patriarchátust képvisel, és veszélyt jelent a nők szabadságára".



A miniszter az Olasz Testvérek kormánypárt (FdI) minden évben megrendezett, Atreju nevű találkozóján szólalt fel. A jobboldali politikai és közélet képviselőit megszólaltató, többnapos rendezvényen a kormány több minisztere is részt vesz. Eugenia Roccella a Nemzet szíve: a család új tavaszának távlatai című panelbeszélgetésen szólalt fel.



Roccella kifejtette, hogy a nők gyakran nem tudnak akkor gyermeket vállalni, amikor ők szeretnék, és ez szabadságuk korlátozását jelenti, aminek nem csak gazdasági, anyagi, hanem kulturális okai is vannak.



Olaszországot nagyon súlyos demográfiai hiány sújtja, még súlyosabb következményekkel, ha nem sikerül megfordítani a tendenciát - mondta a családügyi miniszter.



Hangsúlyozta, hogy a jobboldal "nagyobb szeretetet és figyelmet fordít a szabadságra, a nők szabadságát is beleértve: a nők nagyobb szabadsággal bírnak az önmegvalósításban, mint a baloldalon, és ez nem véletlen".



Hozzátette, nem véletlen, hogy a nagy politikai vezetők közül a nők Európában jobboldaliak voltak Margaret Thatchertől Angela Merkelig. "Számomra fontos, hogy a miniszterelnök, Giorgia Meloni nő, de sokkal fontosabb, hogy jobboldali nő" - hangsúlyozta Eugenia Roccella.