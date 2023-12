fejlesztés

Átadták a Páty és az M1 autópálya közötti összekötő utat

Átadták a Páty és az M1 autópálya közötti összekötő utat, az első üzemét annak a bruttó 6 milliárd forintos projektnek, amely lehetővé teszi, hogy a Pest vármegyei település kerülő nélkül csatlakozhasson az autópályához.



Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Pátyon, az út és a kapcsolódó létesítményeinek átadó ünnepségén hangoztatta: az összekötő út nagymértékben segíti a Pátyon, Biatorbágyon és a környéken lakók életét.



Rámutatott, hogy a most elkészült út nagy segítség az itt élőknek, mert ezáltal meg fog szűnni az átmenő forgalom, amely eddig a környéken élőket terhelte. Páty és Budajenő lakossága sokkal könnyebben fogja elérni az M1-es autópályát, és ennek következtében a Budakeszin áthaladó autóforgalom is jelentősen csökkenni fog.



"Budapest és térsége legnagyobb problémájának egy kis szeletét most orvosolni tudjuk" - mondta a miniszter, utalva arra a rendszerváltást követően elindult és máig sem megállt folyamatra, hogy Budapestről kiköltöznek, Pest vármegyébe pedig beköltöznek az emberek.



Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára és a térség, Pest vármegye 2. számú választókerületének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője elmondta, hogy már képviselőjelöltként közel 300 beszélgetést folytatott le a választókerületében élőkkel, amelyből kiderült, hogy a Buda környéki emberek nagyon szeretnék ezt az autópályalehajtót, ezért meg is kellett valósítani.



"A választókerületem felét érinti nagyjából ez a beruházás és több tízezer ember mindennapjait teszi majd könnyebbé" - fogalmazott az államtitkár.



A politikus felhívta a figyelmet, hogy kétfajta politikai képviselői felfogás létezik: az egyik - amelyet a politikai közössége és ő is képvisel - arról szól, hogy meg kell kérdezni az embereket arról, mi az, amit szeretnének. A másik felfogás szerint - és ez az, amit Brüsszelben és a baloldalon képviselnek -, megmondják majd az embereknek, hogy miről mit kell gondolniuk.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint a most befejezett I. ütem során 2-szer egysávos összekötő utat alakítottak ki mintegy 900 méter hosszan. A beruházás részeként két új körforgalmú csomópont épült, egyebek között felújították a Füzes-patak hídját, a patak medrét rendezték, illetve csatlakozásokat építettek ki a Sasfészek pihenőhely csomópontjához. Az első ütem kivitelezésének nettó értéke 2,4 milliárd forint.



A II. ütem építése már folyamatban van, ennek során elkészül a Páty nyugati elkerülő. Az útszakasznak köszönhetően a Pátytól északra és keletre lévő települések - Telki, Budajenő és Budakeszi - megközelítésénél tehermentesülnek a Páty központjában található - jelenleg is használt - balesetveszélyes és szűk utcák. Az 1,4 kilométer hosszúságú útszakasz várhatóan 2024 tavaszán készül el.



A teljes beruházás kivitelezése nettó 4,4 milliárd forint kormányzati forrásból valósul meg. A projekt fővállalkozója a Mészáros és Mészáros Zrt.