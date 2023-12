Jótékonyság

Elindult az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország csütörtökön elindította az Adni Öröm! élelmiszergyűjtő akcióját, amelynek keretében december 19-ig várják országszerte az adományokat a kijelölt üzletekben.



A boltokban megvásárolt tartós élelmiszerekkel, gyerekeknek szánt édességekkel több ezer rászoruló család ünnepét tehetik szebbé az adományozók - olvasható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat MTI-hez eljutatott tájékoztatójában.



A szervezet önkéntesei a személyes adománygyűjtésben a kijelölt SPAR és INTERSPAR üzletekbe gyűjtik a vásárlók által felajánlott tartós élelmiszereket. De más módon is lehet adományozni: december 1-jén elkezdődött az adománykártyák árusítása a pénztárakban, illetve a SPAR Online shopban.



A gyűjtéssel nehéz körülmények között élő emberek ezreinek tesszük szebbé az ünnepet - idézi a tájékoztató Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét.



Az ajándék értéke nem attól függ, mennyibe került. Egy pár száz forintos tartós élelmiszerrel is örömet lehet okozni olyan családoknak, ahol a mindennapokban leginkább a szükség az úr - hangsúlyozta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője, hozzátéve, hogy az idei kezdeményezés mottója ezért Az adományod kincset ér! lett.



Maczelka Márk ismertetése szerint friss kutatás készült a magyar lakosság adománygyűjtési szokásairól. Kiderült, hogy tízből kilenc ember egyetért azzal, hogy a legkisebb adomány is hasznos lehet. A kutatás szerint a 18 és 65 év közötti hazai lakosság ötöde szokott rendszeresen adakozni, ami nagyjából 1,3 millió embert jelent.



Közöttük többségben vannak a nők, illetve a 40 éven felüli korosztály. Az adományozók leginkább a rászorulókat és a gyermekeket támogatják, minden második megkérdezett arról számolt be, hogy szokott másokat is adományozásra ösztönözni - áll a közleményben.