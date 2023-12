Önkormányzat

Nem kapta meg a szavazatok többségét a Fidesz-KDNP alpolgármester-jelöltje Békéscsabán

Nem kapta meg a szavazatok többségét csütörtökön a békéscsabai közgyűlésben Paláncz György, akit az elhunyt Hanó Miklós helyére nevezett meg alpolgármester-jelöltnek a Fidesz-KDNP frakció tagjai közül Szarvas Péter polgármester. 2023.12.14 22:30 MTI

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) a közgyűlés elején közölte, hogy Paláncz György (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselőt, tanácsnokot jelöli Hanó Miklós helyére, majd a javaslatról a közgyűlés tagjai zárt ülésen tárgyaltak és titkos szavazással döntöttek.



Paláncz György 2018-ban, időközi választáson, Herczeg Tamás fideszes országgyűlési képviselővé válása után került be a közgyűlésbe; a Békéscsabai Szakképzési Centrum Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium igazgatója; a Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület elnöke.



Opauszki Zoltán, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a közgyűlés szünetében az MTI-nek elmondta: a hattagú csoport támogatta a kinevezést. Miklós Attila (MSZP) úgy nyilatkozott: a két szocialista képviselő személyi kérdésekben mindig tiszteletben tartja az előterjesztő javaslatát, most is megszavazták a jelöltet.



A csütörtöki ülésen jelen volt a Hajrá Békéscsaba Egyesület nyolc tagja, hiányzott azonban a DK-s Dancsó Tibor.



Opauszki Zoltán elmondta, véleménye szerint a városvezető a mulasztásos jogsértést kívánta rendezni a napirenden előzetesen nem szereplő téma "hirtelen elővételével", ugyanis a hatályos működési szabályzat szerint a békéscsabai közgyűlésnek három főfoglalkozású alpolgármestert kell választania, jelenleg pedig csak kettő van.



"Mélységes sajnálattal nyugtáztuk a közgyűlés döntését" - fogalmazott Opauszki Zoltán, aki szerint "vélelmezhető", hogy a júniusi önkormányzati választásig "már nem fog alpolgármestert adni a képviselőcsoport".



A szeptember 3-án elhunyt Hanó Miklós helyét a békéscsabai közgyűlésben Nagy Sándor vette át a kompenzációs listáról, aki Herczeg Tamás (Fidesz) országgyűlési képviselő kabinetvezetője. A frakcióvezető Opauszki Zoltán lett helyette; az MTI információi szerint a Fidesz-KDNP helyi csoportja eredetileg az alpolgármesteri tisztségre is őt jelölte volna.