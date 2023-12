Illegális bevándorlás

Bakondi: az erőszakos, bűnözők által szervezett migráció erősödésére lehet számítani

A következő években az erőszakos, bűnözők által szervezett illegális migráció erősödésére lehet számítani Európában - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában csütörtökön.



Bakondi György arról beszélt: számos körülmény, az Európai Unió elhibázott migrációs politikája mellett az Izrael-Hamász háború és a Száhel-övezetben végbement katonai hatalomátvételek is az erőszakos migráció növekedését prognosztizálják.



A biztonságpolitikai szakértő elmondta: a megnövekedett erőszakos cselekedetek miatt a szerbek különleges rendőri erőket vezényeltek a magyar határ térségébe, lecsaptak az embercsempészbandákra, fegyvereket, lőszert, hamis okmányokat, kábítószert foglaltak le. Az embercsempészek jelentős részét őrizetbe vették, az elfogott migránsokat pedig távoli befogadóközpontokba szállították, ahonnan egyelőre nem vagy csak egészen kis számban érkeztek vissza a határra. Ez azt jelenti, hogy a korábbihoz képest elenyésző számban fordul elő tiltott határátlépési kísérlet, azok zömét a kerítésnél megakadályozza a magyar rendőrség.



A szerb fellépés megtörni látszik a nyolc éve kialakult tipikus migrációs útvonalat, amely Görögországból a magyar határra vezet. Bakondi György szerint a kérdés az, hogy a szerb rendőri erők fenn tudják-e tartani ezt a jelenlétet. Ha igen, akkor a balkáni útvonalon belül az eddig tipikusnak mondható Szerbia-Magyarország útirány helyett a - korábban aktív, de egy ideje kevésbé használt - Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia útirány alakulhat ki.



Bakondi György az M1 aktuális csatorna műsorában azt is mondta: tavaly és az idei évben több mint kétezer fegyveres cselekmény történt a magyar határon, ezek jelentős része lövés volt. Ebből is látszik, mennyire abszurd, az az uniós álláspont, amely szerint segíteni kell az illegálisan érkezők Európába jutását, és menedékjogot kell biztosítani nekik.



Ezek az emberek az ENSZ alapokmányának előírásaival ellentétben nem az első biztonságos országban kérnek menedéket és nem működnek együtt, sőt, fegyverrel támadnak annak az országnak a hatóságára, amelytől menedékjogot akarnak kérni - mondta Bakondi György.