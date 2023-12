EU-s pénzek

Varga Judit: ez csapatmunka volt

Ez csapatmunka volt - írta az Országgyűlés európai ügyek bizottságának fideszes elnöke szerdán a Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság Brüsszelben közölte, Magyarország igazságügyi reformja orvosolta az igazságszolgáltatás függetlenségének hiányosságait, ami azt jelenti, a kohéziós politikai finanszírozás egy része feloldható, Magyarország akár 10,2 milliárd euró körüli visszatérítést is igényelhet.



Varga Judit bejegyzésében úgy fogalmazott: "Küldetés teljesítve, vállalások végrehajtva, minden kérdés megválaszolva."



Már az Európai Bizottság is kénytelen elismerni, hogy Magyarország példamutatóan és maradéktalanul teljesítette az igazságügyi csomagban foglalt vállalásokat. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos mérföldkövek a Brüsszellel történő megállapodás kiemelten fontos elemeit képezik, melyek megtárgyalását és végrehajtását "a legnagyobb nemzetközi ellenszélben és médiazajban kellett végigvinnie Magyarországnak" - hangsúlyozta a fideszes politikus.



Arra hívta fel a figyelmet, hogy az igazságügyi csomag "kipipálásával" a magyar embereknek régóta jogosan járó, jelentős mértékű uniós forráshoz férhet hozzá Magyarország.



Megtisztelőnek nevezte, hogy minisztersége idején részese lehetett annak a csapatnak, amely végigharcolta a csomag körüli vitákat, melyeknek köszönhetően a szerdai nappal felszabadulhatnak a befagyasztott uniós pénzek.



Varga Judit gratulált Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszternek "ehhez a rendkívüli eredményhez, amely nemcsak a magyar kormányzat felkészültségéről tesz tanúbizonyságot, hanem a magyar emberek hihetetlen elszántságáról és kitartásáról is".



"Továbbá köszönjük a bírák és bírósági vezetők együttműködését" - zárta bejegyzését Varga Judit.