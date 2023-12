Közlekedés

MÁV: a vitatott jogszerűségű sztrájk megakasztotta a bértárgyalási folyamatot

Ülésezett a MÁV-VOLÁN-csoportnak a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltató képviselőit tömörítő Csoportszintű Érdekegyeztető Tanácsa (CsÉT), azonban a vitatott jogszerűségű sztrájk megakasztotta a bértárgyalási folyamatot, a munkáltató nem tett bérajánlatot - közölte a MÁV Zrt. kedden az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint akár egy decemberi bérmegállapodás esélye is adott volt, ám a munkáltatói bérajánlat kialakítását célzó egyeztetési folyamatot végül megakasztotta az advent második vasárnapjára, illetve az azt követő hétfőre időzített figyelmeztető sztrájk.



A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) által megfogalmazott 25 százalékos bérkövetelés nem illeszthető össze a cégcsoport, illetve a nemzeti költségvetés lehetőségeivel, annak vitatott jogszerűsége, időzítése pedig aláásta a kölcsönös bizalmat, amely nélkülözhetetlen a 2024-es bérmegállapodás megkötéséhez - ismertette a munkáltatói és a tulajdonosi oldal álláspontját Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. vezérigazgatója a Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács december 12-i ülésén a vasúttársaság közleménye szerint.



A MÁV-VOLÁN-csoport vezetője kifejtette: a fentiekre tekintettel nem rendelkezik tulajdonosi mandátummal arra, hogy bérajánlatot tegyen, ugyanakkor hozzátette, hogy 2024. január 16-án folytatni kívánják a bértárgyalásokat, így minden feltétel adott ahhoz, hogy - az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően - az év legelején megszülethessen a 2024-re vonatkozó bérmegállapodás is.



Mindehhez a munkáltató és a tulajdonos közötti további egyeztetésekre, illetve - a sztrájk megítélésében - megosztott érdekképviseletek konszenzusos álláspontjának a kialakítására van szükség - jelezte Pafféri Zoltán, aki szerint erre a következő hetek alkalmat adhatnak a feleknek.



A vállalatcsoport vezetője megerősítette: a MÁV-VOLÁN-csoport elkötelezett abban, hogy a 2024-re vonatkozó bérmegállapodás gyorsan és békés körülmények között, tárgyalóasztal mellett szülessen meg, munkatársaik pedig munkabéke mellett, kiszámítható feltételek közepette biztosíthassák az ország egyik legfontosabb közszolgáltatását a jövő évben is.