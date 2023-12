Fásítás

Újabb 8000 sorfát ültettek el a Településfásítási programban

Sikerrel zárultak az Agrárminisztérium (AM) által indított Településfásítási program 2023 őszi ültetései. A harmadik alkalommal meghirdetett program keretében idén 10 ezer sorfa állt a vidéki települések rendelkezésére, amelyből 8000 darabot az őszi időszakban ültettek el, hozzájárulva ezzel Magyarország településeinek zöldítéséhez és a fával borított területek növeléséhez - tájékoztatott keddi közleményében Zambó Péter, a minisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára.



A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. szakemberei novemberben szállították ki az utolsó fákat az igénylő településekre, amelyek elültetése a napokban fejeződik be. Az idei évben 10 000 darab sorfa állt a magyarországi, 10 ezer lakosúnál kisebb települések rendelkezésére, melyek közül 2000 darab a tavaszi, 8000 darab pedig az őszi ültetési időszakban érkezett a pályázó településekhez. Az igénylők között önkormányzatok, egyházi szervezetek, állami intézmények és civil szervezetek is voltak.



A közleményben ismertetik: a programot az Országos Erdészeti Egyesület koordinálta, az ültetéseket, amelyek a helyi közösségek aktív részvételével valósultak meg, erdész szakemberek segítették. Az idei évben összesen 443 település vett részt a programban, közülük 136 most először. A legkisebb résztvevő település a 32 lakost számláló Bödeháza, míg a legnagyobb Edelény (9159 lakos) volt. A hároméves program során eddig már közel 1500 településen került sor 46 ezer sorfa elültetésére. Ezzel a Településfásítási program a rendszerváltozás óta eltelt időszak legnagyobb belterületi fásítási programjává nőtte ki magát, amelynek eredménye nemcsak a helyi lakosság számára kézzelfogható, hanem komoly ösztönzést jelentett az erdőtelepítési pályázatokon való részvételben is.



Az ország fával borított területének növelése továbbra is az agrártárca kiemelt célkitűzései közé tartozik, amit jelez, hogy 2024-ben a Közös Agrárpolitika keretein belül az erdőtelepítési pályázatok az elsők között nyílnak meg - hívta fel a figyelmet az államtitkár.