Média

Vadon Jani otthagyja a Rádió 1-et, nélküle folytatódik a Balázsék

"Szeretnénk ezen a felületen is megerősíteni a mai adásban elhangzottakat. 15 együtt töltött év és közös munka után Vadon Jani januártól elbúcsúzik a Rádió 1-től és a Balázsék című reggeli műsortól. Új kihívások vonzzák és szeretné megvalósítani egy sor régóta dédelgetett álmát, amit megértünk és elfogadunk. Kicsit olyan ez számunkra, mint amikor egy családtagunk külföldre költözik. Nagyon szomorúak vagyunk, de a legjobbakat kívánjuk neki, és reméljük, hogy megtalálja a számításait. Azt mondják, a változás lehetőség a fejlődésre, mi is ezzel az optimizmussal tekintünk a 2024-es esztendőre. A Balázsék c. műsorunk megújulva folytatja tovább, hogy nektek, kedves Hallgatók, továbbra is jól induljanak a reggeleitek" - olvasható a Balázsék című rádióműsor Facebook-oldalán.

Vadon János, Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri sok éven át együtt vezették a reggeli rádióműsort 2009 óta, akkor még Pirítós címmel a Danubiuson. Annak megszűnése után Class FM-en kaptak műsort Morning Show címen folytatódott. A Rádió1-en Balázsék címen fut a műsor.



Vadon is megszólalt az Instagramján.