Orbán Viktor találkozott Volodimir Zelenszkijjel

Beiktatták hivatalába vasárnap Javier Milei jobboldali argentin elnököt.



A Buenos Aires-i törvényhozásban megrendezett ünnepségen Alberto Fernández leköszönő államfő feltette utódjára az elnöki vállszalagot.



Beiktatási beszédében az 53 éves politikus drasztikus gazdasági átalakításról beszélt; úgy fogalmazott, nincs alternatívája egy "költségvetési sokkterápiának".



Milei hangsúlyozta, hogy a megelőző kormány üres államkincstárt hagyott maga után, az ország pedig hiperinflációba süllyedt. Kiemelte, hogy a büdzsét ehhez kell igazítani.



"Ma új korszak kezdődik, megkezdődik Argentína újjáépítése" - jelentette ki az új elnök.



"Nincs alternatívájuk a megszorításoknak és a sokkterápiának. Újfent azt mondom: nincs pénzünk" - tette hozzá.



A ceremónián részt vett mások mellett Orbán Viktor magyar miniszterelnök, VI. Fülöp spanyol király, Gabriel Boric chilei, Luis Lacalle Pou uruguayi, Santiago Pena paraguayi és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.



A beiktatási ünnepségen készült fényképeken és televíziós felvételeken látszott, hogy Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij találkoztak, és néhány szót is váltottak egymással. Ezzel kapcsolatban az MTI kérdésére Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke elmondta: Ukrajna EU-csatlakozása ügyében a magyar kormányfő jelezte az ukrán elnöknek: az Európai Unió tagállamai folyamatosan tárgyalnak a kérdésről.

⚡️President Volodymyr #Zelensky briefly spoke with the Prime Minister of Hungary, Viktor #Orban, during the inauguration ceremony of the newly elected President of #Argentina, as reported by European Pravda.



The details of the conversation are not known. pic.twitter.com/BJjXbPaf8A