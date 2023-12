Közlekedés

BKK: hétfőtől ismét jár a fogaskerekű

A több mint egy éve bevezetett Telefogas lehetőséget adott az utazási igények és a forgalom pontos felmérésére, különösen hajnalban és késő este.

Ismét közlekedik a fogaskerekű hétfőtől; a környezeti zajterhelés további csökkentése érdekében - az alacsony forgalmú időszakokban - a megrendelés alapján közlekedő "Telefogast" részben a 60B Telebusz váltja fel - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint "a múlt század technológiai színvonalán megépített és üzemeltett, de a budapestiek által kedvelt járat régóta műszaki és forgalmi kihívásokkal küzd". Az évente kétszer végzett karbantartások során a szakemberek javítják az esetleges hibákat: ezúttal az Erdei Iskola állomásnál végeztek munkálatokat - írták.



A BKK ismertetése szerint a több mint egy éve bevezetett Telefogas lehetőséget adott az utazási igények és a forgalom pontos felmérésére, különösen hajnalban és késő este. Ezekben az időszakokban a több mint kétszáz ember befogadására alkalmas nagy hegyi szerelvények jellemzően csak egy-két utas kedvéért közlekedtek, ami - még a felújítás ellenére is - jelentős zajjal járt éjszakánként. Ezért december 11-től hajnalban és késő este a fogaskerekű helyett Telebusz-járat közlekedik - tudatták.



Hozzátették, a 60B Telebusz hosszabb útvonalon jár, mint a fogaskerekű, így kevesebb átszállással lehet eljutni vele a Széll Kálmán térig, valamint az onnan induló metróig és a nagykörúti villamosig. "Az igénybejelentés alapján közlekedő autóbusz nem feltétlenül halad végig a teljes útvonalon, ennek köszönhetően az üzemeltetése gazdaságosabb, ráadásul a zaj is csökken a térségben" - olvasható a közleményben.



A járat - előzetes igénybejelentés esetén - hétköznapokon hajnal 5 óra környékén, majd 22.00 és 23.30 között, hétvégén pedig hajnal 5 és 6 óra környékén, és késő este 22.00 és 23.30 között közlekedik. A busz a Széll Kálmán tértől a fogaskerekű megállóinak környezetét érintve a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút végállomásig jár. A Széll Kálmán tér és a Temes utca közötti megállókat a Széchenyi-hegy felé csak felszállásra, a Széll Kálmán tér felé csak leszállásra lehet igénybe venni.



Jelezték azt is, hogy a Telefogassal - a megrendelés alapján közlekedő fogaskerekűvel - hétvégén kora reggel, 6 és 8 óra között lehet utazni.