Energiaválság

Megjelent a Napenergia Plusz Program pályázati felhívása

A beszerezhető berendezések kapacitását a szakmai észrevételek alapján az eredeti bejelentéshez képest rugalmasabban kezeli a kiírás. 2023.12.09 15:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megjelent a Napenergia Plusz Program pályázati felhívása, a kormány a zöld energia fokozott hasznosítása érdekében a magyar családokat is segíti a modern napelemes rendszerek telepítésében - jelentette be Lantos Csaba az Energiaügyi Minisztérium (EM) közösségi oldalán.



A tárcavezető videóüzentében közölte, hogy a 75 milliárd forintos keretösszegű program napelem és tároló együttes létesítésében támogatja januártól a bruttó elszámolásba kerülő háztartásokat. A folyamat a kivitelezők előregisztrációjával hétfőn elkezdődött, a lakossági pályázók január közepétől jelentkezhetnek. A regisztrációs kérelem elektronikus úton nyújtható be. A pályázati felhívás szerint a program a családok költségeinek kétharmadát fedezi, legfeljebb 5 millió forint támogatási értékben.







Támogatás a pályázó állandó lakhelyéül szolgáló családi házon, vagy a sorház, ikerház, legfeljebb 6 lakásos társasház épületrészén végrehajtott beruházáshoz adható. Elszámolható a pályázati adminisztráció, a tervezés, engedélyezés költsége, az eszköz- és anyagköltség, a telepítés munkadíja. Egy ingatlanra egy támogatás adható, kizárólag új beruházásra, tehát meglévő rendszer bővítésére, cseréjére, felújítására nem.



A beszerezhető berendezések kapacitását a szakmai észrevételek alapján az eredeti bejelentéshez képest rugalmasabban kezeli a kiírás. A napelemes rendszer legalább 4 és legfeljebb 5 kilowatt teljesítményű inverterből, valamint minimum 7,5 és maximum 10 kilowattóra kapacitású tárolóból állítható össze. A programban több mint 15 ezer család valósíthat meg zöldenergia- fejlesztést.



A lakossági előregisztráció 2024. január 15-én kezdődik. A vissza nem térítendő forrás odaítéléséről egyszerűsített eljárásrendben születik döntés. Nincs régiónkénti elosztás, a pályázatokat beküldésük időrendjében bírálják majd el. A munkálatokkal a támogatói okirat hatályba lépését követő két éven belül kell elkészülni - tette hozzá a miniszter.



Lantos Csaba szerint a magyar gazdaság jövője a zöld energia. A kormány a tiszta energia saját célú termelésére, tárolására és helyi elfogyasztására ösztönzi a családokat és a vállalkozásokat. Háztartási méretű kiserőműből a korábbi várakozás alapján 2030-ra lehetett volna meg a 200 ezer darab Magyarországon. Már most több mint 245 ezer működik belőlük, mintegy 2200 megawatt összes beépített teljesítménnyel - fogalmazott.



Az EM célja, hogy a bővülés a bruttó elszámolás brüsszeli elváráson alapuló bevezetése után is folytatódjék. Az ösztönzők legfontosabbika a Napenergia Plusz Program, amelynek nyertesei a zöld energia előállítása mellett képessé válnak a későbbi felhasználásra eltárolására is. A családok fejlesztései elősegítik a klímavédelmi vállalások teljesítését, hozzájárulnak a zöld energia arányának növeléséhez a nemzeti energiamixben, erősítik Magyarország energiaszuverenitását - tette hozzá.

A pályázati felület és dokumentáció a https://napenergiaplusz.nffku.hu/ linken érhető el.