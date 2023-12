Kereskedelem

GFM: kibővülhet és 2024-ben is folytatódik az online árfigyelő rendszer

Újabb 18 termékkörben lehet árcsökkenés - kibővülhet és 2024-ben is folytatódik az online árfigyelő rendszer.



Az élelmiszerárak csökkentésére és a multik árspekulációjának letörésére létrehozott online árfigyelő rendszer újabb 18 termékkörrel bővülhet a Gazdaságfejlesztési Minisztérium javaslata szerint - írták. Új termékkörként bekerülhetnek az online árfigyelőbe az ételallergiások által leggyakrabban fogyasztott laktóz- és gluténmentes termékek, valamint marha és a kacsahús is.



A kormányzati honlapon társadalmi egyeztetésre közzétett javaslatot bárki véleményezheti.



A közlemény emlékeztet: a GFM szakmai támogatása mellett a Gazdasági Versenyhivatal 2023. július 1-jén indította el az árfigyelő rendszert, amely már több mint 5 hónapja támogatja a háború, a szankciók és a multik árspekulációja miatt megemelkedett infláció letörését. Az online platform az árak összehasonlíthatóságán keresztül támogatja a családok tudatosabb vásárlási döntéseit.



Az elmúlt hónapokban a rendszer bizonyított, hiszen a kötelező akcióval együttesen érdemben járult hozzá ahhoz, hogy a kormány vállalásához képest két hónappal korábban, már októberre egy számjegyűre szorította vissza az infláció mértékét - mutat rá a szaktárca. Hozzáteszik: az online árfigyelő az árak összehasonlíthatóságán keresztül jelentősen fokozta a versenyt a kiskereskedelmi üzletek között: indulása óta az eddig megfigyelt 62 termékkategóriából 50 termékkategóriában, átlagosan 5,5 százalékkal csökkentek az átlagárak.



A megfigyelt élelmiszerek árainak július elejéhez képest mért mérséklődése mintegy 0,4 százalékpontos inflációcsökkentő, illetve több mint 1,3 százalékpontos élelmiszerinflációt csökkentő hatással járhatott a KSH inflációs fogyasztói kosarának súlyait figyelembe véve.



A szaktárca szerint az online árfigyelő sikerességét mutatja az is, hogy indulása óta már több mint 1,4 millió látogatója volt, a szabadszavas keresések száma pedig átlépte a 850 ezret.



A GFM kiemelte: a családok megvédése és az infláció további csökkentése érdekében a kormány arról döntött, hogy 2024-ben is biztosítja az online árfigyelő rendszer működését, valamint a felhasználói visszajelzések alapján kibővíti a megfigyelt termékköröket, ezzel is tovább fokozva a kiskereskedelmi üzletek közötti versenyt.



A szaktárca javaslata szerint az árfigyelő rendszerben megfigyelt termékkörök száma ennek megfelelően 18 termékkörrel bővülhet, azaz összességében 80-ra emelkedhet.

A javasolt 18 újabb termékkör meghatározásakor kiemelt szempontként érvényesült, hogy az ételérzékenységgel rendelkezők által fogyasztott termékekről is információt nyújtson a rendszer amellett, hogy tovább bővíti a megfigyelt termékek körét. Ennek eredményeképpen az online árfigyelő a jövőben a marha és kacsahússal, valamint olyan laktóz- és gluténmentes termékekkel egészülhet ki, mint például a laktózmentes túró, laktózmentes trappista sajt, laktózmentes kefír vagy a gluténmentes kenyér és gluténmentes tészta.



A javaslat hamarosan elérhetővé válik a kormányzati portálon.