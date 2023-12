Gazdaság

PM: véget ért a technikai recesszió, visszatért a növekedés

A kormány továbbra is stratégiai partnerként tekint a Magyarországon működő német vállalatokra - hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium (PM) makrogazdasági és európai ügyekért felelős helyettes államtitkára a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) rendezvényén kedden Budapesten.



Szőcs Gábor kiemelte: a német vállalatok meghatározó súllyal vannak jelen a magyar gazdaságban. A német cégek az elmúlt bő évtizedben már többször bizonyították, hogy a nehéz időkben is számítani lehet rájuk - emelte ki, és leszögezte, a kormány továbbra is kiemelt stratégiai partnerként tekint a német vállalkozásokra, és Németországra, valamint elkötelezett az adócsökkentések és az adminisztratív terhek csökkentése mellett. "Számíthatnak ránk" - fogalmazott.



Elmondta, véget ért a technikai recesszió, november közepén a tárca adatai szerint is visszatért a növekedés; a munka alapú magyar modell válságálló, a munkaerőpiac stabil, az inflációt sikeresen leszorította 10 százalék alá a kormány. Hozzátette, a magyar gazdaságot is megviselte az elhúzódó háború, és az energiaválság, a védekezés azonban sikeres volt, megőrizték a magyar gazdaság eddigi eredményeit. Több nemzetközi szervezet, hitelminősítő is optimista a magyar gazdasággal kapcsolatban, rendre a növekedés erős alapjaként említik a magyar bankrendszert, és a magas beruházási rátát, amely az unión belül a legmagasabb - sorolta.



Szőcs Gábor kiemelte: tavaly is Németország volt Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere, a 67,7 milliárd eurós áruforgalom a teljes magyar külkereskedelem 23 százalékát tette ki. Továbbra is a legfontosabb partner a befektetésekben is, a közvetlen külföldi befektetéseik (FDI) értéke 18,2 milliárd euró volt a legutóbbi, 2021-es adatok alapján, ami a teljes magyar FDI 20 százalékát tette ki.



A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) támogatásával 2014 és 2023 első fél éve között már 187 német befektetői projekt 9,5 milliárd euró értékű beruházását hagyták jóvá, ami több mint 30 ezer új munkahelyet teremt - mondta, és célnak nevezte a beruházások további ösztönzését.



Dirk Wölfer, a DUIHK kommunikációs vezetője ismertette a kamara legutóbbi, több mint 200 vállalat megkérdezésével készített őszi konjunktúrafelmérésének eredményeit, miszerint az általánosan gyenge gazdasági helyzet negatívan hat a magyarországi német vállalatok üzleti hangulatára. Az egész régióban negatívak a cégek gazdasági várakozásai, a Németországban működő cégek pedig még az ittenieknél is pesszimistábbak - hangsúlyozta.

Arra is kitért, hogy a Magyarországon működő cégek fele az általános gazdasági helyzet további romlására számít, és csak 12 százalékuk vár javulást. Saját üzleti helyzetét az itt működő cégek döntő többsége jónak vagy legalább kielégítőnek minősíti (42, illetve 47 százalék), és csak minden tizedik vállalat véli rossznak. Saját üzleti várakozásaik azonban jelentősen gyengültek: a válaszadóknak mindössze 18 százaléka számít javulásra, míg 34 százalékuk romló üzletmenettől tart. A pozitív és negatív válaszok -17 százalékpontos egyenlege utoljára a 2009-es pénzügyi válság idején volt ilyen alacsony - ismertette. Hozzátette: tíz éve először fordul elő, hogy több vállalat tercezi csökkenteni beruházási kiadásait (37 százalék), mint növelni (25 százalék). A legutóbbi adataik szerint a német vállalatok évi 2-3 milliárd euró értékben hajtanak végre beruházásokat Magyarországon, árbevételük 55 milliárd eurót tesz ki.



Jelasity Radovan, az Erste Bank Hungary igazgatóságának elnöke, a Bankszövetség elnöke szerint a gazdaság túl van a nehezén, a legutóbbi inflációs adatok, GDP-adatok, és befektetések ezt mutatják. Számos kihívás van még ugyanakkor, a háztartások fogyasztása alacsony, ahogy a beruházások mértéke is. A kamatkörnyezet javult az elnök szerint, viszont az alapkamat még mindig kirívóan magasnak számít a régióban. A magas kamatkörnyezet miatt bezuhant a lakossági hitelezés, 44 százalékkal mérséklődött, a csökkenést ezen belül elsősorban a lakáshitelezés 63 százalékos visszaesése okozta - ismertette. A vállalati hitelezés eközben magas maradt a devizahitelezésnek és az államilag támogatott programoknak köszönhetően. Jövőre a hitelezési dinamika felfutása várható: a háztartási hitelezésben növekedést hoznak a következő negyedévek, a vállalati hitelezés növekedési üteme 2024-ben felpörög, 2025-re 9 százalék körül lehet a növekedési ütem közlése szerint.