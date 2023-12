Közlekedés

A szakszervezet szerint zavaros a Volánbusz Zrt. jogértelmezése a sztrájk ügyében

A Volánbusznál december 10-11-re sztrájkot hirdető a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) szerint "zavaros" és "abszurd" a munkáltató jogértelmezése a sztrájkkal kapcsolatban.



A szakszervezet a Volánbusz Zrt. pénteki közleményére reagálva az MTI-hez eljuttatott közleményében leszögezte: "a Fővárosi Törvényszék egyértelmű és világos végzést hozott két nappal ezelőtt, amelyben a szakszervezetnek adott igazat a sztrájk jogszerűségével kapcsolatban".



Közölték, hogy a szakszervezet követelése a jövő évi keresetekről szól, "a munkáltató abszurd jogértelmezése azonban továbbra is az, hogy egy 2024-es bérköveteléssel összefüggésben meghirdetett sztrájk december 31-én még jogszerűtlen, január 1-jén pedig jogszerű lenne".



Hozzátették, hogy "semmilyen bérajánlata nincs a társaságnak".



Jelezték, hogy a SZAKSZ, mint "a vállalat legdinamikusabban fejlődő szakszervezete" hirdette meg a munkabeszüntetést, amely egyben kollektív szerződéskötési képességgel is bír a Volánbusz Zrt.-nél, "tehát nélkülük nincs megállapodás".



A Volánbusz az MTI-vel pénteken azt közölte, hogy továbbra is vitatja "az indokolatlan munkabeszüntetés" jogszerűségét és jogorvoslattal él a végzés ellen, amellyel az elsőfokú bíróság elutasította kérelmét a meghirdetett kétnapos sztrájk jogellenességére vonatkozóan.



A vita a Volánbusz szerint nem a sztrájk lehetőségéről, hanem az időzítéséről szól. A társaság álláspontja szerint ugyanis az idén munkabeszüntetésre sem ok, sem jogszerű lehetőség nincs, hiszen a kollektív szerződés keretében az idei évre érvényes bérmegállapodás van hatályban, amit a Volánbusz vezetése maradéktalanul betartott.



A Volánbusz a közleményében azt is hangsúlyozta, hogy elkötelezett a mielőbbi bérmegállapodásban, amit lehetőség szerint legkésőbb 2024. január 20-ig megkötne az arra jogosult érdekvédelmi szervezetekkel.