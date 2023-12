Önkormányzat

Főpolgármester-helyettes: az újrarendezés költségvetése a 2024-es büdzsé

A tervezet szerint a főváros jövő évi működési kiadása mintegy 405 milliárd forint, ezen felül nagyságrendileg 6 milliárd forint hiteltörlesztéssel, valamint körülbelül 36 milliárdot kitevő fejlesztési kiadással számolnak. 2023.12.07 18:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A főváros 2024-es büdzséje az újrarendezés költségvetése, amelyről várhatóan jövő szerdán dönt a Fővárosi Közgyűlés - közölte Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes csütörtökön budapesti háttérbeszélgetésen.



"Végre talán túl vagyunk a válságok sorozatán. Túl vagyunk remélhetőleg a koronavírus-járvány okozta válságon, az energiaválságon és az infláció okozta árnövekedés okozta válságon" - sorolta Kiss Ambrus, megjegyezve, hogy a 2024-es költségvetést ennek megfelelően tervezték.



Példaként említette, hogy a főváros kamatkiadása jellemzően 4-5 milliárd forint évente, idén "brutálisan" megnőtt, 25 milliárd volt, de azzal számolnak, hogy jövőre ennél jóval kisebb lesz.



Kiss Ambrus kitért arra is, számolnak azzal, hogy a jövő év utolsó negyedévében ugyanazt a pénzügyi konstrukciót kell megcsinálni a közösségi közlekedés szervezői ágában, mint idén, amikor az utolsó negyedévi finanszírozást áttolták márciusi kifizetésre. Ez nagyságrendileg 50 milliárdos faktorálás volt - emlékeztetett.



A főpolgármester-helyettes ismertette, a tervezet szerint a főváros jövő évi működési kiadása mintegy 405 milliárd forint, ezen felül nagyságrendileg 6 milliárd forint hiteltörlesztéssel, valamint körülbelül 36 milliárdot kitevő fejlesztési kiadással számolnak. Utóbbi mintegy felét a Fővárosi Csatornázás Művek részvényeinek visszavásárlása teszi ki.



Kiss Ambrus közölte azt is, "óvatos tervezéssel" az iparűzési adó nominálisan 11,5 százalékos emelkedésével kalkulálnak az idei tervszámhoz képest, és a tervezetben nem számolnak olyan tételekkel, amelyek a kormány "akaratához kötöttek": így például hitelfelvétellel és rezsitámogatással.



A jövő évi tervezett ingatlanértékesítésről azt közölte, ugyanazt a "csomagot dobják piacra", mint idén, ez egy 13 milliárd forintos tételt.



A főpolgármester-helyettes jó hírnek nevezte, hogy jövőre remélhetőleg elindulnak bizonyos európai uniós programok, és megjegyezte, hogy a költségvetési tervezet tizenkét közvetlen uniós finanszírozású programot tartalmaz.



Kiss Ambrus a problémák között említette, hogy bár az Árpád-híd pesti oldalán a Göncz Árpád Városközpontot fel tudják újítani uniós forrásból, de a budai oldalon a Flórián téri felüljárót hazai forrásból kellene finanszírozni és erre nincs pénzük.



Közölte, jövő szerdán a közgyűlés dönthet az UNICEF és a főváros Ukrajnából elmenekült gyermekes családokat támogató programjának folytatásáról is.

Az ukrajnai menekültek eddigi támogatásáról ismertette: a vendégéjszakák száma meghaladta a 192 ezret, több mint 550 ezer adag ételt osztottak ki, 2022 augusztusa óta a Városháza épületében lévő információs ponton 15 ezren fordultak meg. Megemlítette továbbá, hogy Beregszásznak a háború elején 20 millió forint pénzadományt, áramfejlesztőket és vízszállító kocsikat adtak, szeptemberben kijevi gyerekeket táboroztattak, valamint 15 autóbuszt adományoztak ukrán városoknak. Budapesten az UNICEF támogatásával és a főváros szervezésével 1500 gyermekes család jutott támogatáshoz.



Kiss Ambrus közölte, a közgyűlés jövő szerdán tárgyalja a fővárosi lakásrezsi-program támogatási struktúrájának módosítását is: mivel a nyugdíjak emelkedésével többen kiesnének a támogatotti körből, felemelik a rászorulók havi ellátási összegére vonatkozó igénylési határt.



A főpolgármester-helyettes közölte, eddig több mint 21 ezer család fordult hozzájuk támogatásért. Az idén legtöbben gázártámogatást kértek.



A Fővárosi Közgyűlés várhatóan jövő szerdán tárgyalja majd a Rákosrendező területére tervezett ingatlanberuházással összefüggő fővárosi álláspontot, a fővárosi drogstratégiát, valamint a Horthyliget emlékjel című köztéri alkotás magvalósítására vonatkozó javaslatot is.



A főpolgármester-helyettes kérdésre válaszolva közölte: a Magyar Államkincstár a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt indult perhez kapcsolódóan elrendelt azonnali jogvédelem ellenére - novemberhez hasonlóan - december elsején ismét inkasszót gyakorolt a főváros számlája felett mintegy 3,9 milliárd forint értékben. A főváros számlája ezért ismét negatívba fordult, szerda reggel mínusz 5,6 milliárd forinton állt.



A Petőfi híd felújítására vonatkozó kérdésre válaszolva azt mondta, nem látnak arra sem forrást, hogy elkezdjek a tervezést, pedig jó lenne a tervezői munkát a nyáron elindítani.