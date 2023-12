Kitüntetés

Áder János volt államfő kapta idén a Petőfi-díjat

Áder János a rendszerváltoztatás utáni Magyarország ötödik köztársasági elnökeként tíz éven át szolgálta a hazáját, és tevékenysége "mércét teremtett". 2023.12.06 20:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Áder János volt köztársasági elnök vehette át a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, valamint a Mol-csoport idei Petőfi-díját szerdán Budapesten.



Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a díjazottat méltatva kijelentette: Áder János a rendszerváltozás utáni Magyarország előrehaladásában maradandó érdemeket szerzett.



Felidézte, Áder János a Fidesz alapító, rendszerváltó generációjához tartozik, azon szerencsések közé, akiknek megadatott, hogy lássák a jaltai világrend összeomlását, a kommunizmus vereségét és a demokrácia győzelmét. Áder János azon szerencsések közé is tartozik, akik nem tétlenül nézték e történelmi változásokat, hanem tevékenyen részt vállaltak azokban - mondta a politikus.



Gulyás Gergely rámutatott, Áder Jánosnak meghatározó szerepe volt abban, hogy a Fidesz egy alternatív, antikommunista, liberális mozgalomból egy polgári, kereszténydemokrata, konzervatív párttá vált. Ugyancsak meghatározó szerepet játszott abban, hogy a 2002-es országgyűlési választásokat követően ellenzékben a jobboldal egyben maradt és meg is tudott erősödni - tette hozzá.



A politikus azt mondta: Áder János a rendszerváltoztatás utáni Magyarország ötödik köztársasági elnökeként tíz éven át szolgálta a hazáját, és tevékenysége "mércét teremtett".



"Bizonyította azt, hogy a világos értékválasztás és meggyőződés előnyt jelent, s a korábbi pártpolitikai szerepvállalás pedig nem jelenti akadályát annak, hogy valaki az államfői tisztséget betöltse, ami egyébként Nyugat-Európa parlamentáris demokráciáiban korábban is bevett gyakorlat volt" - fogalmazott.



Gulyás Gergely kiemelte: Áder János mindig kiszámítható, az érvekre nyitott, mások iránt tiszteletet tanúsító, barátságos, következetes emberként látta el feladatát.



"Hűséges volt akkor is, amikor hűségét megkérdőjelezték" - hangoztatta.



Elsők között ismerte fel a környezetvédelem jelentőségét, a globális felmelegedés veszélyét, az ezzel szembeni hazai és nemzetközi fellépés hitelességének fontosságát, vízkincsünk kiemelt jelentőségét a 21. században - mondta, hozzátéve: Áder János példájából tudjuk, hogy a valóban hasznos környezet- és természetvédelem csak konzervatív lehet.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Schmidt Mária történész, a XXI. Század Intézet főigazgatója köszöntőjében arról beszélt, szerinte az emberiség története a közösségek kialakulásával vette kezdetét, és a közösségek kialakulásának alapfeltétele az volt, hogy az emberek felfedezzék: felelősséggel tartoznak egymás iránt, szolidaritást kell vállalniuk.



"Közösségben élni, a közösségért tenni, ez tehát a legfontosabb dolog, és ezt a dolgot tartja szem előtt az, aki a közéletért tesz, aki a politikai pályát választja" - hangsúlyozta.



Schmidt Mária azt mondta, "a magyar emberek érdekeit csak olyan ember tudja szívvel és lélekkel képviselni, akinek magyar szíve van, és akinek szilárd értékrendjében a magyar nemzeti érdekek az elsők. Áder János ilyen ember" - fogalmazott, majd úgy folytatta: a korábbi köztársasági elnök "művelt, tanult, okos, képzett jogász ember, aki elsősorban elhivatott".



Schmidt Mária kijelentette: Áder János elhivatott azért, hogy a közt és a magyar nemzetet szolgálja, ezt tette mindazon tisztségekben, amelyekbe politikai pályája során a közösség állította.



A díjjal akarják megköszönni azt a munkát, amelyet Magyarországért, a magyar nemzetért, a pártjáért, a rendszerváltoztatásért végzett - mondta, majd úgy fogalmazott: "mindig szem előtt tartotta azt az elkötelezettséget, amelyet Petőfi Sándor is vallott. Ez pedig az, hogy a közös jó a szabadság."



Schmidt Mária kitért arra is, hogy jövő évtől kezdve bővítik a díjazottak körét. Azt mondta, a rendszerváltoztatás óta eltelt évtizedekben kimagasló teljesíményt felmutató államférfiakat, politikusokat és közéleti embereket is szeretnének a kitüntetettek között tudni.



Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója kijelentette: Áder János pályája is egy olyan életút, amelyet a szabadság iránti töretlen vágy és munka határoz meg. Olyan ember ő, aki a kezdetektől ezért dolgozott.



"Közéleti pályája a rendszerváltozás éveiben, a kommunizmus ellenében kezdődött, és a demokratikus, szabad Magyarország legmagasabb közjogi méltóságáig vezetett" - fogalmazott.



Hernádi Zsolt kiemelte, Áder János a Kék Bolygó Alapítvány elnökeként olyan ügyet képvisel, ami az itt élők szabadságát szolgálja. Ez a környezetvédelem és a fenntarthatóság - mutatott rá.



Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója azt mondta, Áder János "Isten hullámhosszán él". Istent imádni, "ez az Isten hullámhossza, s valóban az egyetlen teljes, végleges létátfordulás" - fogalmazott, majd úgy folytatta: ez az imádat nem rabszolgahódolat a hatalom előtt, hanem felmagasodó lélek izzása.

Áder János megköszönve az elismerést kijelentette: az elmúlt 35 évben igyekezett hasznára válni Magyarországnak és a magyar nemzetnek, és - úgy fogalmazott - ha Isten megsegíti, ezután is így tesz.



Köszönetet mondott a díj alapítóinak, hogy az elismerés létrehozásával lehetőséget teremtettek arra, hogy minden évben beszéljenek valamiről, ami ma már természetes, de 1990 előtt még nem volt az.



Áder János külön megtiszteltetésnek nevezte, hogy a Petőfi-díjat a Petőfi-emlékévben kapta meg.



A 2009-ben létrehozott kitüntetést olyan jeles személyeknek ítélik oda, akik az elmúlt évtizedekben kiemelkedően sokat tettek a közép-európai népek szabadságáért.



A korábbi díjazottak között volt Tőkés László református püspök, Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója, Václav Klaus volt cseh államfő és Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellár.