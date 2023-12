Állatvédelem

Idén is be lehet fogadni menhelyi állatokat a Négylábú szeretetfutár akció keretében

Karácsonykor az egyedül élő embereknél felerősödhetnek a lelki problémák, a magányból fakadó rosszkedvűség, a négylábú kedvencek azonban sokaknak jelenthetnek gyógyírt. 2023.12.06 16:15 MTI

A Rex Kutyaotthon Alapítvány a karácsony közeledtével idén is meghirdeti Négylábú szeretetfutár elnevezésű kezdeményezését, amelynek keretében menhelyi kutyákat és macskákat fogadhatnak be magányosan élő, az ünnepeket egyedül töltő emberek.



A gazdára váró állatok fényképes és szöveges bemutatkozása megtekinthető az alapítvány honlapján, de a kiválasztott állatról bővebben a szervezet email címén is lehet érdeklődni - olvasható az állatotthon MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írták, karácsonykor az egyedül élő embereknél felerősödhetnek a lelki problémák, a magányból fakadó rosszkedvűség, a négylábú kedvencek azonban sokaknak jelenthetnek gyógyírt. A Rex Kutyaotthon Alapítvány menhelyéről választható kutyák és macskák mind remek társai lehetnek az új gazdinak, kedvesek és jól alkalmazkodnak az új környezethez.



A tájékoztató szerint szombaton akár személyesen is meg lehet nézni a Négylábú szeretetfutár akcióban részvevő állatokat Újpesten, a Rex Állatszigeten: az Állatok Mikulása nevű rendezvényen 11 és 14 óra között ismeretterjesztő előadásokkal, mini koncerttel és kézműves foglalkozással várják az állatbarátokat, családokat. Az idei rendezvény a téli madáretetés tematikája köré épül.