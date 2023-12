Ünnep

AdvenTippek elnevezésű sorozattal jelentkezik Facebook-oldalán az NMHH

Az első tipp éppen ebben az időszakban, karácsony közeledtével válik leginkább időszerűvé, hiszen a levél- és csomagküldés minden évben ilyenkor éri el a legnagyobb forgalmat. 2023.12.07 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új, AdvenTippek elnevezésű sorozattal jelentkezik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a közösségi médiában - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága szerdán az MTI-vel.



Közleményük szerint a hatóság Facebook-oldalán naponta megjelenő tippek célja, hogy segítséget adjanak a digitális térben való eligazodáshoz, hasznos és praktikus információkkal támogassák a fogyasztókat. Az AdvenTippek a témafelvetésekkel és javaslatokkal több generációt is megszólítanak, miközben jobban megismertetik az NMHH szerteágazó tevékenységét.



Hangsúlyozták: az első tipp éppen ebben az időszakban, karácsony közeledtével válik leginkább időszerűvé, hiszen a levél- és csomagküldés minden évben ilyenkor éri el a legnagyobb forgalmat. "Nem árt óvatosnak lenni, egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora szállítási pluszköltséggel kell számolnunk" - hívták fel a figyelmet a közleményben. A hatóság azt javasolja, hogy - a kellemetlen meglepetések helyett - előzetesen böngésszük át az NMHH weboldalán a csomag- és levélszolgáltatók listáját, illetve használjuk az Európai Bizottság csomagár-összehasonlító oldalát.



A sorozat további AdvenTippjei többek között a biztonságos online vásárlásról, a zökkenőmentes streaminghez szükséges netsebességről, az elektroszmog méréséről vagy az internetes zaklatás esetén felmerülő megoldási lehetőségekről szólnak - ismertette az NMHH.



Az AdvenTippek-sorozat körbejár majd több kérdést is: Hogyan törölhetjük véglegesen az adatainkat egy eladásra szánt készülékről? Mit tehetünk, ha a szolgáltatónk nem teljesíti az ígért internetsebességet, és hogyan ellenőrizhetjük ezt az NMHH segítségével? Hogyan vehetjük észre a netes red flageket, és ha baj van, hová fordulhatunk?



Ezekre és más kérdésekre is választ kaphatunk a hatóság Facebook-oldalán karácsonyig naponta jelentkező AdvenTippek-sorozatban - ismertette az NMHH.