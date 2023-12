Környezet-társadalom

Ekkortól indulhat a kézi visszaváltási rendszer az önként csatlakozó kis üzletekben

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. tervei szerint 2024. április 1-jétől magyar szakemberek által kifejlesztett mobil rendszer teszi majd lehetővé, hogy a kötelező italcsomagolás-visszaváltási rendszerhez önként csatlakozó kisebb üzletekből begyűjtsék a fémdobozokat, PET-palackokat és üvegeket - mondta a MOHU Gyártói felelősségi rendszerek vezetője egy keddi budapesti sajtóbeszélgetésen.



Szabó Szilvia emlékeztetett: jövő január 1-től új italcsomagolás-visszaváltási rendszert vezetnek be Magyarországon, minden visszaváltási jelöléssel ellátott, egyszer használatos üveg, fém és műanyag palackos ital csomagolása visszaváltható lesz. Vásárláskor palackonként egységesen 50 forint visszaváltási díjat fizet a vásárló, amit visszakap, miután visszavitte a palackot.



A 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű élelmiszerüzletben kötelező visszaváltó automatákat üzemeltetni, ezeket a MOHU Zrt. biztosítja. A visszaváltási rendszerhez önként csatlakozó, 200 és 400 négyzetméter közötti alapterületű üzleteknek szintén automata üzemeltetését javasolja a hulladékgazdálkodási társaság, a 200 négyzetméter alatti boltok esetében ugyanakkor gazdaságosabb a kézi visszaváltás, majd a hulladék mobil begyűjtése - mondta Szabó Szilvia.



Az innovatív magyar mobil rendszer mintaként szolgálhat más országok számára is - emelte ki.



A szakember úgy fogalmazott: abban még sok a bizonytalanság, hogy hány kézi visszaváltó pont lesz az országban. Már több száz üzlet jelezte önténtes csatlakozási szándékát, velük most kezdenek szerződést kötni; a MOHU célja, hogy legalább 4000 kézi visszaváltó pont jöjjön létre, de ez akár 8000 is lehet - jelezte.



A kisebb boltok várhatóan akkor kapnak majd kedvet a csatlakozáshoz, amikor látják, hogy a fogyasztók a visszaváltási díjat náluk vásárolnák le. A csatlakozás nem jár költségekkel, és ezek a boltok kezelési díjat is kapnak a visszaváltott palackok után - tette hozzá.



Vida Péter, a magyar Returmatic Solutions Zrt. ügyvezetője a sajtóbeszélgetésen elmondta: az általuk kifejlesztett mobil visszaváltó, valamint feldolgozó berendezés leegyszerűsítve egy teherautó és a visszaváltó automaták kombinációja, ami lehetővé teszi, hogy akár a legkisebb falvakba is eljussanak, és begyűjtsék az újrahasznosítható csomagolásokat.



A boltok által a vásárlóktól visszavett üvegeket, műanyagpalackokat és fémdobozokat a mobil gépek már a helyszínen azonosítják, számolják, tömörítik, majd az informatikai rendszernek köszönhetően a kereskedőnek szinte azonnal utalja is a MOHU a visszaváltási díjat - ismertette.



Az ügyvezető elmondta: jelenleg tesztelik a rendszert, és folyamatban van 83 mobil berendezés gyártása.