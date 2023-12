Pápalátogatás

Díszkötet jelent meg Ferenc pápa magyarországi látogatásáról

Krisztus a jövőnk, Ferenc pápa apostoli látogatása Magyarországon címmel jelent meg az áprilisi látogatásnak emléket állító díszkötet.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a könyv hétfő esti bemutatóján azt mondta: Ferenc pápa magyarországi látogatása egyfelől történelmi jelentőségű, másfelől "üdvösségünk történetében is" fontos szerepet játszó esemény volt. A látogatáson valóban Isten hívő népe erősödött meg Krisztus-hitében és Péter utódja iránti hűségében.



Az egyházakért is felelős miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: a pápa egyrészt az egyetemes egyház feje, másrészt államfő. Egy ilyen látogatás során tehát sajátos feladata van az egyháznak, és ezt a feladatot egészítette ki az állam.



Semjén Zsolt szerint Ferenc pápa látogatása idején a magyar politikai élet szereplőin túl az egész magyar társadalom jól vizsgázott, a látogatás idején egyetlen disszonáns hang sem hallatszott.



Ferenc pápa karizmája akkor tudott a leginkább megnyilvánulni, amikor közvetlenül, spontán beszélt hallgatóságához - mondta a miniszterelnök-helyettes, kiemelve az egyházfő találkozóját fiatalokkal.



Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek kijelentette: a magyar nép "ki volt éhezve" a pápalátogatásra. Ezért fogadták olyan sokan és olyan nagy szeretettel Ferenc pápát a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus budapesti zárómiséjén, és ezért fogalmazódott meg a Szentatyában már hazafelé tartva, hogy egy apostoli látogatásra is eljöjjön Magyarországra.



A bíboros felidézte: az apostoli látogatás megszervezésekor olyan helyszíneket kerestek, ahol pápa még nem járt, amikor pedig kiderült, hogy Budapesten kell megszervezni minden találkozót, arra törekedtek, hogy azokkal a közösségekkel találkozzon, amelyeknek nagy szükségük volt a Szentatya bátorítására.

Fotó: MTI/Czimbal Gyula

Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke köszöntőjében arról beszélt: a könyv egyrészt kordokumentum, másrészt emlék mindazoknak, akik átérezték, hogy Ferenc pápa magyarországi látogatása nemcsak történelmi pillanat volt, hanem kegyelmi időszak is.



A politikai viaskodások elhallgattak, igazi béke és öröm volt az emberek szívében. Bárhol jelent meg Ferenc pápa, mindenütt nyitott szívvel fogadták őt, ezért volt ő is ilyen örömmel közöttünk - mondta az MKPK elnöke.



Michael Wallace Banach apostoli nuncius reményét fejezte ki, hogy az emlékkönyv segít újraélni a pápalátogatás felejthetetlen napjait, valamint segíthet megpillantani azt a csillagot, amely - akár a betlehemi csillag a három királyokat - minket is elvezet Jézushoz.



Molnár Antal történész, a Történettudományok Pápai Bizottságának tagja ismertette: a kötetben azonos fontosságú a képanyag és a szöveg. Az olvasó a könyvből képet kaphat a látogatás megszervezéséről és olyan műhelytitkokról is, hogy miként készült a pápai szék, hogyan rendezték be a látogatás helyszíneit vagy a pápa lakását a nunciatúrán.



Tóth Tamás, az MKPK titkára, a látogatás általános koordinátora, a kötet felelős szerkesztője arról beszélt, a látogatásra készülés során megtapasztalhatták, mit jelent a gondviselésre hagyatkozni és engedni, hogy Jézus megsokszorozza az erejüket.



Kiemelte, a könyv - melynek olasz nyelvű változata is készül - emlékezés és biztatás: emlékeztet az apostoli útra és felkínálja a lehetőségét, hogy "engedjük növekedni magunkban a látogatás kegyelmeit".



A 168 oldalas színes album az MKPK megbízásából a Magyar Kurír gondozásában jelent meg. A kötetben szerepel a pápalátogatás eseményein elhangzott valamennyi beszéd, tanúságtétel, köszöntő. Emellett olvashatók benne az előkészítő munkáról, a háttéreseményekről szóló írások, a találkozókról szóló reflexiók.