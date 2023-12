Antiszemita vád

Menczer Tamás: az amerikai nagykövet nem tiszteli a magyar emberek döntését!

Az államtitkár David Pressman amerikai nagykövet szavaira reagált, aki a 12. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál megnyitóján antiszemitizmust emlegetett az Alex Sorost ábrázoló plakátok kapcsán. 2023.12.04 11:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Pressman nagykövet úr furcsán szokott viselkedni, mintha Magyarország az Egyesült Államok 51. tagállama lenne, és ő lenne itt a helytartó. Mi egy ország vagyunk, ráadásul a magyar államiság egy picikével régebbi, mint az amerikai. Azt pedig már a legprimitívebb politikai viták során sem nagyon szokták előhozni, hogy a magyar kormány Soros Györgyöt és a fiát zsidó származása miatt kritizálja" - szögezte le Menczer Tamás az M1 aktuális csatorna műsorában.



Mint mondta, Soros Györgyre és a fiára, "mi tehetséges magyarokként szoktunk hivatkozni, a baj az, hogy a tehetségüket rosszra használják: migráció- és háborúpártiak. "Mi pedig békepártiak vagyunk, és nemet mondunk a bevándorlásra! A magyarok döntését mindenkinek tiszteletben kell tartania, és pont az a baj, hogy az amerikai nagykövet nem tartja tiszteletben a magyar emberek döntését! " - hangsúlyozta a politikus.



Az államtitkár emlékeztetett: a magyarországi és a nemzetközi zsidó szervezetek vezetői, Izrael miniszterelnöke és Izrael budapesti nagykövete is úgy fogalmazott, hogy mind a zsidóság megélése, mind a biztonság szempontjából Magyarország az egyik legjobb hely a világon. Hozzátette: az antiszemitizmus talán soha nem volt akkor probléma az Egyesült Államokban, mint napjainkban, ahogyan arról egy demokratapárti szenátor beszélt egy nyilatkozatában. A zsidóság az amerikai lakosság két százalékát teszi ki, de a gyűlöletbűncselekmények 55 százaléka irányul ellenük - mondta az államtitkár. Hangsúlyozta, hogy az amerikai egyetemeken 41 százalékkal nőtt az antiszemita bűncselekmények száma, és az Amerikában élő zsidók 88 százaléka azt vallja, problémát jelent az antiszemitizmus, 82 százalékuk szerint pedig növekszik.



Menczer Tamás a migrációval kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a déli határon katonai módszerekkel, szervezett rendben, kiképzett csoportok támadják a kerítést és a határt védő rendőröket, határvadászokat. Mint mondta, a bevándorlók között jelentős számban vannak bűnözők és terroristák. Nyugat-Európában sajnos mindennaposak az olyan esetek, amikor a terroristák uralják az utcákat és az iskolákat, megtámadják az európai embereket - emelte ki. Példaként említette, hogy Franciaországban, Brüsszelben, Dublinban terroristák gyilkoltak és sebesítettek meg kisgyerekeket, turistákat, futballszurkolókat.



Brüsszelben pedig a mai napig meg akarják szervezni a bevándorlást, pedig látható, hogy milyen kockázatokkal és veszélyekkel jár. Mi ezt nem akarjuk, erre mondunk nemet - közölte az államtitkár, megjegyezve: ezért is fontos a nemzeti konzultáció kitöltése.



A háborút nem kellene behozni az Európai Unióba - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára Ukrajna európai uniós tagfelvételével kapcsolatban.

Menczer Tamás azt mondta, nem érdemes olyan kérdést az asztalra tenni, amelyről már a "nulladik pillanatban" látszik, hogy nincs benne egyetértés. A magyar kormány szerint először az előkészítő munkát kell elvégezni, és közös válaszokat kell találni a felvetődő kérdésekre, azután lehet továbblépni. Nem lenne baj, ha Brüsszelben is betartanák a sorrendet - tette hozzá.



Menczer Tamás a tisztázásra váró témák között említette a pénzügyi és finanszírozási kérdéseket. Úgy fogalmazott: nem lehet tudni, hogy hogyan alakul a források elosztása és melyik tagország válik esetlegesen nettó befizetővé. Közölte, hogy az azonnali csatlakozás élelmiszerbiztonsági kérdéseket is felvet. Kitért arra is, hogy Lengyelországban "áll a bál", mert az EU könnyítéseket adott az ukrán fuvarozóknak. Hozzátette, nem ismert Ukrajna jelenlegi területe és lakosságszáma sem. Csak az előkészítő munka után lehet a súlyos kérdésekben döntést hozni - hangsúlyozta.



Az államtitkár bejelentette, hogy december 15-énadják át az M1-es autópálya pátyi lehajtóját. Mint mondta, a térség országgyűlési képviselőjeként azért dolgozott, hogy megvalósuljon a beruházás, amely a Biatorbágyon, Pátyon, Budajenőn, Telkiben és Budakeszin élők mindennapjait teszi könnyebbé. Hozzátette, tavaszra készül el a pátyi elkerülő út, amely az autópálya-lehajtóval együtt 5,8 milliárd forintos beruházás a térségben.