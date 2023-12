Ünnep

Orbán Viktor bevallotta: ő volt a skálás Mikulás - videó

Orbán Viktort a TikTok-csatornáján kérdezhette néhány ember a karácsonyról. Ebből kiderült, hogy mi a kedvenc karácsonyi dala a miniszterelnöknek. Illetve azt is megtudhattuk, hogy Mikulásnak is profi a kormányfő - írja az Index.



Az első kérdés arról szól, hogy a miniszterelnök mikor jött rá, hogy nem létezik a Mikulás. Erre azonban meglepő válasszal rukkolt elő Orbán Viktor: ugyanis szerinte a Mikulás létezik.



De azt is megtudhattuk, hogy egykor "hivatásos, fizetett, profi Mikulás" volt: gimnazista korában Székesfehérváron, a Skála áruháznál teljesített szolgálatot.



Kiderült az is, hogy hat unokája mellett szó sincs arról, hogy megmaradna akár egy csokimikulás is.



Ezt követően megkérdezték, mikor kezdenek el dekorálni a kormányfőék. Orbán Viktor elmondta, hogy "az a lányok feladata", két lánya látogatja meg a családot szenteste, és ők fogják feldíszíteni a házat.



Sőt, azt is megtudhattuk, hogy Cseh Tamás karácsonyi dalokat szoktak karácsonykor hallgatni. A kedvenc dala pedig a Fel nagy örömre című. A kedvence pedig karácsonykor, amikor meggyújtják a gyertyákat, majd felolvasnak a Bibliából és mindenki boldog.