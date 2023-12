Családpolitika

Hornung Ágnes: az ország egész területén igényelhető a csok plusz

Az ország egész területén igényelhető a csok plusz, az akár 50 millió forintos, maximum 3 százalékos kamatú, államilag támogatott hitel; az új otthonteremtési program kedvezményes hitelkonstrukciója január elsejétől érhető el - erről a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára beszélt hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Hornung Ágnes ismertette: a segítséget a bővülő családok tudják igénybe venni, amelyek további gyermeket vállalnak. A hitel összege a meglévő, illetve a vállalt gyermekek számától függően változik: 15, 30 vagy 50 millió forintot vehetnek igénybe az első közös otthon megszerzésére, nagyobb ingatlanba költözésre vagy a meglévő bővítésére.



A támogatási forma az anya 41 éves kora betöltéséig igényelhető, de két évig az ennél idősebb édesanyák is igényelhetik, ha igazolják a 12 hetes várandósságot.



Az államtitkár közölte azt is, az első közös otthon megszerzésénél maximum 80 millió forintig vásárolható ingatlan, nagyobb ingatlanba költözésnél 150 millió forint az értékhatár, a konstrukció mindkét esetben illetékmentes.



Szólt arról, hogy a babaváró hitel összege is emelkedik. Ennél 30 év lesz a korhatár, de itt is lesz egyéves moratórium: 2024. december 31-ig a 41 éves édesanyák is igényelhetik, ha a 12 hetes várandósságot igazolják. A szintén államilag támogatott hitel összege legfeljebb 11 millió, és három hónap múlva szabad felhasználásúvá válik.



Hornung Ágnes beszélt az úgynevezett falusi csokról is, amely az 5000 lakosúnál kisebb településeken igényelhető, és kombinálható a csok plusszal.



Példaként elmondta: ha egy család 5 ezer fő alatti településen további gyermeket vállal, és háromgyermekessé válik, kaphat 15 millió forint falusi csokot vissza nem térítendő támogatásként, egy maximum 50 millió forintos államilag támogatott hitelt a csok plusz keretén belül, azaz a babaváró hitellel együtt összesen 76 millió forintos állami támogatást tud igényelni.



Hornung Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a csalad.hu oldalon találhatók a támogatások részletes tudnivalói.



Ismertette, hogy a testi, lelki, szellemi egészség elemével bővül a családtámogatási rendszer. Elmondta, ez sok intézkedést foglal magában, jelenleg is dolgoznak a részleteken.



Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című hétfői műsorában közölte: 2015-ben indult el a csok (családi otthonteremtési kedvezmény), és óriási eredményeket ért el, több mint 230 ezer család igényelte, vagyis minden ötödik lakástranzakciót csokkal valósították meg Magyarországon.



Hozzátette, változik a gazdasági helyzet, a korábbi állami támogatási összegek inflálódtak, ezért vezetik be a csok pluszt.