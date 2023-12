EU

Tüttő Kata vezeti az MSZP EP-listáját

Tüttő Kata főpolgármester-helyettes vezeti az MSZP európai parlamenti (EP-) listáját - jelentette be a párt választmányának elnöke szombaton.



Hiller István az MSZP Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón ismertette a választmányi döntést, miszerint a listán Tüttő Katát Gurmai Zita frakcióvezető-helyettes, a nőtagozat elnöke, Harangozó Gábor volt EP-képviselő, Andor László volt uniós biztos és Bazin Levente miskolci önkormányzati képviselő követi.



Tüttő Kata elmondta, öt fontos feladatot lát maga előtt: a legelső, hogy haza kell hozni az európai uniós forrásokat. Ez Magyarország és a helyi közösségek érdeke - tette hozzá.



Közölte, Magyarországnak barátokat kell szereznie, az MSZP volt az, amely bevitte az Európai Unióba az országot, most az a feladata, hogy bent is tartsa. "Ezt a házasságot, az Európai Unió és Magyarország házasságát meg kell menteni" - jelentette ki.



Feladatként beszélt az európai szociáldemokraták megerősítéséről. Válságos idők vannak, és ebben az időkben a vezetőknek az a feladata, hogy utat találjanak a közösségeiknek át a válságokon - mondta. Szerinte nem mindegy, ennek az útnak mik az építőkövei; a szociáldemokrata út építőkövei a biztonság, az esélyegyenlőség, a fenntarthatóság és a szolidaritás - hangsúlyozta.



Tüttő Kata közölte, gondolkozni kell Európa jövőjéről. Amikor az MSZP azt mondja, hogy erősebb Európát akar, akkor "nem több Brüsszelre gondol", hanem erősebb önkormányzatokra, helyi közösségekre - közölte. Hozzátette: a válságokban látni lehetett, minél erősebbek a helyi közösségek, annál ellenállóbbak a válságokkal szemben.



Ötödik feladatként beszélt a nőügyekről, úgy fogalmazva: "én nőügyekkel foglalkozom". Szerinte a nőknek olyan vezetőkre van szükségük, akik értik a mindennapos valóságot, a nők félelmeit, álmait, küzdelmeit, és amikor döntéseket kell hozni, akkor ezek megjelennek a döntésekben, legyen szó biztonságról, családról, fizetésről, az egészségről, vagy az elsősorban a nők vállát nyomó gondoskodási teher igazságosabb elosztásáról.