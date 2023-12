Ünnep

Budán is nyitott adományozói pontot a Mikulásgyár

Budán is nyitott egy adományozói pontot az ország egyik legnagyobb jótékonysági rendezvénye, a Mikulásgyár, amely idén is több ezer gyermek karácsonyi ajándékáról gondoskodik - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



Azt írták, az ideiglenes gyűjtőpontot a budai oldalon, a Lumina Christmas Park bejáratánál, a III. kerületben található Római strandon hozták létre. A szervezők a budai oldalon lakókat arra kérik, hogy ide hozzák ajándékaikat.



A közlemény szerint az új adománypont megnyitására leginkább azért volt szükség, mert a pesti oldalon több mint nyolcvan ingyenes jótékonysági koncertet tartanak, és ezeken akkora a tömeg, hogy nehéz autóval megközelíteni a Mikulásgyár környékét.



A Mikulásgyár központi helyszínét idén a pesti oldalon, a IX. kerületben, a Bakáts téren rendezték be, amely jól megközelíthető gyalogosan és tömegközlekedési eszközökkel is.



Idén december 1. és 21. között várják az ajándékokat a Mikulásgyár különböző gyűjtőpontjain - ismertették a szervezők.



Tudatták azt is, hogy az elmúlt 18 alkalommal mintegy 670 ezer adományozó járt a Mikulásgyár különböző gyűjtőpontjain. Hozzátették: az ország több nagyvállalata, szolgáltatója is csatlakozik minden éven az akcióhoz, és dolgozóik több tízezer kilogram adományt küldenek a Mikulásgyárba.



A Mikulásgyár idén azt vállalta, hogy a Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal közösen kiválasztott 50 település mintegy 8300 gyermekének juttat adományokat. Azokat a települések vezetése és a helyi családsegítők adják át a gyermekeknek - olvasható a közleményben.