Bakondi: Európában ma már nincs olyan nap, hogy ne kövessenek el terrorcselekményt

Az embercsempész-hálózat tagjai "óriási" anyagi haszonszerzés mellett emberek tömegeit juttatják be illegálisan a határőrizeti előírások, a biztonsági követelmények semmibevételével szuverén államok területére.

Európában ma már nincs olyan nap, hogy ne kövessenek el terrorcselekményt, annak kísérletét, vagy ne akadályoznák meg a titkosszolgálatokkal annak elindítását - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Bakondi György úgy látja, hogy ezek a körülmények "a legkisebb mértékben sem" zavarják azokat, akik előkészítik a migrációra vonatkozó elgondolásokat.



A főtanácsadó arról is beszélt, hogy az embercsempész-hálózat tagjai "óriási" anyagi haszonszerzés mellett emberek tömegeit juttatják be illegálisan a határőrizeti előírások, a biztonsági követelmények semmibevételével szuverén államok területére.



Bakondi György közlése szerint az idén eddig 174 ezer határsértőt és ezernél több embercsempészt fogtak el. Ez jelentősen növekvő arány a korábbi évekhez viszonyítva, kivéve 2015-öt, amikor pár hónap alatt négyszázezren lépték át a határt - tette hozzá.



A főtanácsadó szólt arról, hogy a szerb politikai vezetés az elmúlt hetekben - a tarthatatlan közbiztonsági helyzet hatására - a rendőrség különleges alakulatainak a bevetéséről döntött. Ennek során nagy számban fogtak el embercsempészeket, tömegével találtak, fegyvereket, lőszert, kábítószert, hamis okmányokat - mondta Bakondi György, hozzáfűzve: ez különösen érdekes, mert általában nincs semmilyen okmány az érkezőknél. A túloldalon levő hatékony rendőri fellépés eredményeként a "napi kezdeményezések, kísérletek száma csökkent és azokat is megakadályozzuk a kerítésnél" - jegyezte meg.



Bakondi György azt mondta, hogy az embercsempészek részesei egy nagy hálózatnak, amely Afganisztántól vagy Szíriától kezdve egészen Németországig, Svédországig vagy akár Nagy-Britanniáig nyúlik. Ez a hálózat "óriási" anyagi haszonszerzés mellett emberek tömegét juttatja be illegálisan a határőrizeti előírások, a biztonsági követelmények semmibevételével szuverén államok területére - mutatott rá.



Ennek során a "fegyveres jelleg" az elmúlt másfél-egy éven belül kezdődött el - fogalmazott. Először embercsempész csoportok az összetűzéseikkor használtak fegyvert, aztán később fegyveres támadás ért helyi lakosokat is. Az utolsó időszakban már részben határtérségben, közvetlen határ mentén is a magyar határvédelmi erők megfélemlítése céljából, később pedig valóságosan is tüzet nyitottak magyar-szerb közös járőrre, ami példátlan, soha nem fordult elő itt az elmúlt nyolc-tíz évben - hangsúlyozta.

Azzal kapcsolatban, hogy Európában ma már nincs olyan nap, hogy ne kövessenek el terrorcselekményt, vagy annak kísérletét, Bakondi György rámutatott: "ez azért veszélyes, mert ha úgy lenne, ahogy most a migrációs paktum tervezetében szerepel, akkor ha ma este valaki rálő a járőrökre géppisztollyal, és holnap bejelentkezik politikai menekültként, akkor be kellene őt engedni, migránstáborokban tartani, míg elbírálják a menekültkérelmét" - mutatott rá.



Ez a megoldás Nyugat-Európában látványos kudarcot vallott, mert akiket ki kellett volna toloncolni, azok egy része, csaknem nyolcvan százaléka, bent marad az adott országban - jegyezte meg. "Nagyon nehéz azt elhinni, hogy lehet olyan politikai erő, amely az Európában 2015 óta az illegális migráció kapcsán történteket esetleg pozitívnak tekinti, vagy úgy gondolja, hogy ez a jó megoldás az európai emberek számára" - fogalmazott.



Azzal kapcsolatban, hogy sok politikai támadás érte a magyarok által a határon felállított kerítést, miközben Finnország most lezárta az összes határátkelő-helyét az Oroszország felől érkező migránsok miatt, Bakondi György azt mondta: 2015-ben, amikor a magyar kormány döntést hozott a műszaki akadályrendszer megépítéséről, akkor megnézték, hogy Európában milyen megoldások voltak. Azt látták, hogy Görögország és Törökország, valamint Bulgária és Törökország határán, továbbá Marokkó és Spanyolország határán, angol-francia közös koprodukcióban az alagút bejáratánál, kerítést építettek. Látható volt, hogy ez az egyedüli megoldás a tömegek távoltartására, feltartóztatására - jelentette ki. Azóta számos ország követte ezt a példát, de egyedül Magyarország került "szüntelen politikai támadások kereszttüzébe" - jegyezte meg.



Bízom abban, hogy a súlyos következményekkel járó terrorcselekmények és közbiztonsági válsághelyzetek elérték a lakosság politikai tűrőképességét, és az európai uniós választásokon egy fordulat következhet be az Európai Parlament összetételében, amely azonnali kihatással lehet az Európai Unió migrációs politikájára - mondta Bakondi György.