Energiaválság

MEKH: átláthatóbb és kedvezményes lett egyes villamos kiserőművek csatlakozási díjszámítása

A MEKH azt írta, hogy a közcélú hálózatra csatlakozni kívánó - a háztartási méretű kiserőművek méretet meghaladó - villamos energiát termelők, valamint a nagyfeszültségen vételezési célból csatlakozni kívánók csatlakozási díjainak átláthatóbb kiszámítására törekedtek, valamint arra, hogy átmeneti kedvezményt biztosítsanak a villamosenergia-tárolókat üzemeltetők számára.



Megjegyezték: a módosítás a lakossági felhasználók által fizetendő csatlakozási díjak mértékét nem érinti.



A villamos energia tárolói és erőművi engedélyesek számára a közcélú nagy- és középfeszültségű villamosenergia hálózatra történő csatlakozás hálózatfejlesztési költségekkel jár - magyarázták, hozzátéve: a hálózati engedélyesek végzik el a beruházási költségeken alapuló számítást, amely alapján történik a csatlakozási díj meghatározása az erőművek és a nagyfogyasztók tekintetében.



Mivel nagy mértékben megnövekedtek a betáplálás irányú csatlakozási igények, jelentős hálózatfejlesztési beruházásokra van szükség. Ugyanakkor az egyes csatlakozásokkal összefüggő költségek a beruházás elhelyezkedésétől, valamint a helyben rendelkezésre álló infrastruktúra állapotától, kiépítettségétől függően változhatnak - magyarázták.



A csatlakozási díjakra az új módszertan egyértelmű különbséget tesz a csatlakozási igények miatt helyben, közvetlenül szükségessé váló, valamint a közvetetten szükségessé váló hálózatfejlesztések beruházási költségeinek figyelembevételi módja között - írták.



A fentieken túl a rendeletmódosítás átmeneti kedvezményt is jelent a villamosenergia-tárolóra is kiterjedő csatlakozási igények esetén fizetendő csatlakozási díjak tekintetében - tették hozzá.



A rendeletmódosítás a NEKH szerint, elősegíti a finanszírozás kiegyensúlyozását, ösztönzi a hálózatkihasználtság növelését, miközben csökkenti a hálózati engedélyesek adminisztrációs terheit és végső soron a hálózati költségek rendszerhasználati díjakkal fedezendő részét is - olvasható a közleményben.