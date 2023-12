Elismerés

Átadták az idei Prima Primissima Díjakat

Idén is tíz kategóriában vehették át a Prima Primissima Díjakat a magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselői a Müpában megtartott pénteki gálaesten. 2023.12.02 09:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyar építészet kategóriában Ferencz Marcel építész, egyetemi tanár; magyar képző- és iparművészet kategóriában Lukácsi László üvegszobrászművész; magyar oktatás és köznevelés kategóriában Katz Sándor középiskolai matematika-fizika szakos tanár; magyar tudomány kategóriában Kiss L. László fizikus, csillagász; magyar irodalom kategóriában Kontra Ferenc író, költő, műfordító, szerkesztő vehette át az elismerést.



Magyar ismeretterjesztés és média kategóriában az M4 Sport televíziós sportcsatorna kapta a díjat. Magyar sport kategóriában Faragó Tamás olimpiai-, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, mesteredző; magyar népművészet és közművelődés kategóriában Gőz László harsonaművész, a Budapest Music Center alapítója és vezetője; magyar zeneművészet kategóriában Sapszon Ferenc karnagy; magyar színház-, film- és táncművészet kategóriában pedig Tarr Béla filmrendező, forgatókönyvíró vehette át az egyenként 15 millió forinttal járó elismerést.



Az ugyancsak 15 millió forinttal járó Közönségdíjat Hollerung Gábor karmester, karvezető kapta.



A húsz éve alapított elismerés díjátadó ünnepségén Csányi Sándor, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának elnöke helyett idén Freund Tamás neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke köszöntötte a meghívottakat a kuratórium nevében.



"Ma este olyan embereket ünneplünk, akik a legmagasabb szinten jelenítik meg az elhivatottságot, a kreativitást és innovációt, az értékteremtő emberi elme csodálatos képességét" - hangsúlyozta Freund Tamás a gálaesten, amelyen jelen volt Lévai Anikó, a kormányfő felesége, Pintér Sándor belügyminiszter, Nagy István agrárminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Áder János és Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök, valamint Plácido Domingo operaénekes is.



Az MTA elnöke köszöntőjében örömtelinek nevezte, hogy 2023-ban több jelölés érkezett a Prima Primissima díjra, mint bármelyik előző évben.



Hozzátette: az elismerés nemcsak a díjazottakat illeti, hanem azokat is, akik támogatták, segítették őket és hisznek abban, hogy a tehetség és az elkötelezettség kibontakoztatása által valamennyien hozzájárulhatunk közös jövőnk építéséhez.



Freund Tamás azt mondta, a díjazottak nem csupán szakmai sikereikkel tűnnek ki, de példát és új utakat mutatnak az ifjabb generációnak is.



"Ez az ünnep egyúttal arra a felelősségre is emlékeztet bennünket, hogy ápoljuk és támogassuk a tehetséget, segítsük a következő generációkat az álmaik megvalósításában" - fogalmazott az MTA elnöke, hozzátéve, hogy az eseményen jelenlévő vállalkozások támogató tevékenysége nem csupán felelősségérzetüket példázza, hanem egyúttal befektetést is jelent a társadalom gazdagabb és egészségesebb jövőjébe.



"Legyen ez az este emlékezetes mindannyiunk számára, és ne felejtsük el, hogy a tehetség, az elszántság és a közösségi összefogás ereje mindig elvezet a sikerhez" - zárta köszöntőjét Freund Tamás.



A gálaest műsorában a megelőző évek Junior P