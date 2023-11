Gyerekek

Átadták a Magyarság KicsiNagykövete program elismeréseit

Átadták a Magyarság KicsiNagykövete program elismeréseit csütörtökön Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol a verseny országos döntőjében 10-12 éves diákok mérhették össze tudásukat, hogy elnyerjék a Magyarság KicsiNagykövete és KicsiAttaséi címeket.



Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a díjátadó ünnepségen a programban részt vevő gyerekekhez szólva kiemelte: kollégáival az a munkájuk, hogy egy olyan országot segítsenek építeni, amely olyan otthonukká válhat, ahol boldogok lehetnek, megtalálhatják a számításukat és békében élhetnek. "A mi munkánk a kormányzatban arról szól, hogy nektek teremtsünk egy olyan világot, ami a lehető legjobb" - fogalmazott.



Mint mondta, a fő ok, amiért a gyerekek itt vannak, az az, hogy minél jobban megismerjék hazájukat, minél többet megtudjanak a magyar nép múltjáról.



"Ahhoz, hogy eligazodjatok a jelenben, és megértsétek azt, hogy a jövőben milyen feladatok várnak rátok, ahhoz ismerni kell azt, hogy honnan jövünk" - szólt a résztvevőkhöz.



A gyerekeknek azt javasolta, hogy mindig dolgozzanak keményen, minden nap végezzék el, ami aznap elvégezhető, és egy nap olyan munkájuk lesz, amely nemcsak nekik okoz örömöt, hanem a körülöttük lévőknek is segítségére lesz.



Tóth Gábor, a program koordinátora elmondta: a Magyarság KicsiNagykövete Program ötletgazdája és alapítója Strack Marika, aki két évvel ezelőtt indította el a versenyt. A kihívás célja segíteni a diákok önfejlesztését, kreativitását, tehetségük kibontakoztatását, hogy sikerélményre és elismerésre tegyenek szert, motiváltabbak legyenek a tanulásban, és büszkék legyenek magukra és származásukra.



A program honlapja szerint a műveltségi, kreatív és kincskereső feladatokkal színesített kihívás lehetőséget kínál arra, hogy a 10-12 éves, 4-6. osztályos diákok megmérettessék tudásukat, miközben jól szórakoznak és minőségi időt töltenek el családjukkal.



A kreatív feladatok megoldása mellett a résztvevők felfedezhetik, jobban megismerhetik lakóhelyüket. Először saját megyéjükben versenyeznek, majd minden vármegye négy legjobbja az országos döntőbe jutva indul a Magyarság KicsiNagykövete címért, valamint a magyarság agrár-, kultúr-, sport- és zöldattaséja címekért.



A Magyarság KicsiNagykövete címet az idén Pap Boróka nyerte el, a KicsiAgrárAttasé Bostyán János, a KicsiKultúrAttasé Szűcs Rita, a KicsiSportAttasé Vinczúr Vica, a KicsiZöldAttasé Falusi Ádám lett.



Mint elhangzott, a jövőben szeretnék kiterjeszteni a programot az egész Kárpát-medencére, ezért az idén átadták a Székelyföld KicsiNagykövete és KicsiAttaséi címeket is.

Székelyföld KicsiNagykövete Feleki Sarolta, KultúrKicsiAttaséja Dunkler Helka Panna, ZöldKicsiAttaséja Geréb Viktória, AgrárKicsiAttaséja Ketesdi Csanád, SportKicsiAttaséja Nagy Réka lett.



A program résztvevői értékes nyereményeket is nyerhettek, köztük tableteket és balatoni nyaralást.



Az elismeréseket és okleveleket mások mellett a tavalyi díjazottak, valamint Magyar Levente, Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára és Fülemen Róza, a program Zala vármegyei mentora adta át.



Dobos Éva, a KDO Group tulajdonosa, aki zsűritagként vett részt az eseményen, bejelentette, hogy a programot 2024. február 6-án és 7-én az Egyesült Arab Emírségekben is bemutatják.