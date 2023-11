Kormány

Gulyás Gergely: a kormány meghosszabbítja a kamatstopokat

A kormány meghosszabbítja a kamatstopot mind a kis- és középvállalkozások, mind a családok számára és a diákhitel esetében - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón csütörtökön Budapesten.



A kis- és közepes vállalkozások számára április elsejéig tolják ki a kamatstopot, a családok és a diákhitel esetében pedig 2024. július 1-jéig hatályos az intézkedés - közölte a tárcavezető.



Elmondta: a kamatstop 30 ezer vállalkozást és 300 ezer családot érint.



A vállalkozásokat és a családokat meg kell védeni az elhibázott brüsszeli szankciók és a háború következtében megugrott kamatoktól - hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Magyarország nem támogatja az uniós költségvetés módosítását és Ukrajna csatlakozását

Magyarország nem támogatja az Európai Unió (EU) költségvetésének módosítását, illetve azt sem, hogy kezdődjenek meg a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.



A tárcavezető azt mondta: a magyar kormány véleménye szerint az EU úgy akarja módosítani a költségvetést, hogy még a hatályos büdzsét sem hajtotta végre.



Hozzátette, semmilyen hatástanulmány nem készült arról, hogy milyen hatással lenne Ukrajna csatlakozása az Európai Unió egészére.

Támogatást kapnak a zöldenergia tárolására a vállalkozások

Pályázati támogatást nyújt a kormány zöldenergia tárolására a vállalkozások számára - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely emlékeztetett, korábban a kabinet mintegy 70 milliárd forint értékben írt ki pályázatokat lakossági napelemes rendszerek telepítésére és energiatárolási kapacitás létrehozására, ezzel a lehetőséggel pedig több tízezer család élt.



Ezt a vállalkozásokra is kiterjesztik, amelyek a tárolókapacitás kialakítására költségvetési, később pedig a helyreállítási alapból (RRF) előfinanszírozott támogatást kaphatnak - ismertette Gulyás Gergely, hozzátéve, a programhoz rendszerhasználatidíj-kedvezmény is társul.



A pályázatokra 2024. február 5-ig jelentkezhetnek a vállalkozások, a beruházásokat 2026. április 30-ig kell befejezni - fűzte hozzá a miniszter.

Továbbra is Gyurcsány Ferenc a főnök a baloldalon

A baloldalon továbbra is Gyurcsány Ferenc a főnök, tehát úgy lesz, ahogy Gyurcsány Ferenc akarja - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter az ellenzék listaállításával kapcsolatban kérdésre válaszolva.



Az Origo azon kérdésére, lát-e esélyt arra, hogy az ellenzék egységesen indul a jövő évi európai parlamenti választáson, illetve, hogy Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője többször támadta a DK-t, de most beálltak a DK által is támogatott Karácsony Gergely mellé, Gulyás Gergely azt válaszolta: aki meghallgatta Donáth Anna korábbi nyilatkozatát, akkor ma jót nevethet azon, hogy annak semmi súlya és értelme nincs, hiszen a Momentum EP-képviselője korábban azt mondta, hogy sem ő, sem a Momentum nem fog közös listán szerepelni a DK-val.



"Ehhez képest a Momentum polgármesterei és képviselői sorra jelentkeznek be a DK-listára" - mondta a miniszter.



Egy vagy két főnöke van a baloldalnak, Gyurcsány Ferenc vagy a Gyurcsány-házaspár, és amit mondanak, az érvényesül. Ez igaz a közös listára is - közölte Gulyás Gergely.

Heteken belül tulajdont szerez a reptérben az állam

A források rendelkezésre állnak, így heteken belül tulajdont szerezhet az állam a Budapest Airportban - jelentette ki kérdésre válaszolva Gulyás Gergely.



A Budapest Airport tulajdonrészének megvásárlását az indokolja, hogy az ország jobb gazdasági helyzetbe kerüljön, mert a reptér "aranytojást tojó tyúk".



A polgárok azt fogják érzékelni, hogy több turista látogat Magyarországra, ami több adóbevételt jelent - tette hozzá.