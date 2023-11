EU-s pénzek

Márki-Zay Péter Brüsszelben: a Magyarországnak járó kohéziós források felszabadítsa nem áll jól

A baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje többnapos látogatásra érkezett a belga fővárosba, hogy tárgyaljon többek között az Európai Parlament és az Európai Bizottság képviselőivel. 2023.11.29 20:22 MTI

A Magyarországnak járó kohéziós források felszabadítása, amely az európai uniós jogállamisági eljáráshoz kötött, "sajnos, nem áll jól", az Európai Bizottság által meghatározott 27 szupermérföldkőből mindössze négyben született előrelépés a magyar kormány részéről - jelentette ki Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere szerdán Brüsszelben.



A baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje többnapos látogatásra érkezett a belga fővárosba, hogy tárgyaljon többek között az Európai Parlament és az Európai Bizottság képviselőivel. A magyar médiának adott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a források hazahozása érdekében a legtöbbet a magyar kormány tud tenni. Hangsúlyozta: brüsszeli tárgyalásain azt a megoldást is felvetette, hogy a finanszírozás egy részét vagy akár az egészét a magyar önkormányzatok kapják, beleértve az ellenzéki önkormányzatokat is.



"Rendelkezésre állna egy munkacsoport, amely felügyelné a pénzek elosztását, amennyiben az EU nem meri a kormányra bízni a forrásokat. Így a fejlesztési projektek elindulhatnának. Azt javaslom a kormánynak, hogy ez ügyben lobbizzanak ők is" - jelentette ki Márki-Zay Péter. Mint mondta, erre nem kapott ígéretet, de tárgyalófelei ezt az eljárást "mind igazságosnak tartották".



Beszámolt továbbá arról, hogy egyeztetett Vera Jourová uniós biztossal is a jogállamiság helyzetével kapcsolatban, aki "sajnálattal vette tudomásul azt, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter legutóbbi nyilatkozatai kimondottan nehezítik azt, hogy Magyarország teljesítse a jogállamisági feltételeket". Szerinte az uniós versenyszabályokkal szembe megy és eljárást vonhat maga után az, hogy "Lázár János felszólította a külföldi építőipari cégeket, hogy hagyják el az országot és adják át a Fidesznek a cégeiket, akár magántársaságoknak, akár a kormánynak".



"Természetesen az a kijelentése, hogy Hódmezővásárhely, amíg én vagyok polgármester, nem kap semmilyen kormányzati támogatást, az hasonlóan botrányos az európai körökben, ahogy a beruházási törvény is" - tette hozzá.



Véleménye szerint "ha Lázár János magához vonja a beruházási projekteket, akkor Magyarországnak és a településeknek körülbelül egynegyede fog csak járni a pénzeknek, és háromnegyedét el tudják lopni".



A migrációval kapcsolatban úgy vélte, hogy Magyarország nem képes megvédeni a külső határokat, ezért egyeztetései folyamán azt javasolta, hogy az EU növelje a Frontex szerepét a magyar határoknál. "Jelenleg az a helyzet a déli határon, hogy naponta ezer illegális migráns jön be, és ebből átlagosan legfeljebb ha 130-150-et kapnak el. Nem véletlenül háborodott fel Ausztria, hogy Magyarország több mint ezer embercsempészt szabadon bocsátott" - hangoztatta.

Az európai parlamentbeli látogatásán Márki-Zay Péter több képviselővel is találkozott, köztük a zöldpárti Daniel Freunddal, "Magyarország nagy barátjával is, aki kiemelten fontosnak tartja, hogy Magyarország az Európai Uniónak fejlődő, gazdagodó és boldog tagja legyen". A zöldekkel folytatott egyeztetésén felmerült az akkumulátorgyárak kérdése, a környezetvédelem, a talajvizek, a védett erdők, a vízkészletek megóvása is - sorolta. Úgy vélte, hogy az akkumulátorgyárak a lazább környezetvédelmi szabályok miatt telepednek Magyarországra.



Márki-Zay Péter arra is kitért, hogy az elnöksége alatt álló Mindenki Magyarországa Néppárt szeretne az Európai Néppárt (EPP) tagjává válni, azonban a KDNP ezt blokkolhatja. Mint mondta, a néppárti képviselőkkel találkozva úgy látta, "nagyon erős támogatás van arra, hogy végre egy tisztességes, korrupcióellenes magyar párt képviselje Magyarországot az Európai Néppártban".



A magyar ellenzéki politikus csütörtökön az Európai Ügyészség helyettes vezetőjével és Elisa Ferreira kohézióért és reformokért felelős uniós biztossal folytat tanácskozást.