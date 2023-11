Illegális bevándorlás

Szijjártó Genfben: új helyzet, hogy migránsok és embercsempészek automata fegyverrel lőnek a határőrökre

A magyar tapasztalatok azt mutatják, hogy a migráció veszélyt jelent a tranzit- és a célállamok számára, az érkezők rendre megsértik a határokat és megtagadják az együttműködést a hatóságokkal, ami teljességgel elfogadhatatlan. 2023.11.28 12:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elfogadhatatlan az az új helyzet, hogy egyes migránsok és embercsempészek többször is éles, automata fegyverrel lőttek az utóbbi időben nem csak egymásra, hanem magyar határőrökre is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Genfben.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) közgyűlésén mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy hazánk első kézből, s jól ismeri az illegális bevándorlás jelenségét, miután az Európai Unió külső határán fekszik, a napjainkban legforgalmasabb nyugat-balkáni migrációs útvonalon.



Aláhúzta: a magyar tapasztalatok azt mutatják, hogy a migráció veszélyt jelent a tranzit- és a célállamok számára, az érkezők rendre megsértik a határokat és megtagadják az együttműködést a hatóságokkal, ami teljességgel elfogadhatatlan.



Leszögezte, hogy a nemzetközi jog előírásait mindenkinek tiszteletben kell tartania, márpedig világosan meg van határozva ezekben a szabályokban, hogy ki számít menekültnek és ki nem. Ennek értelmében ha valaki üldöztetésnek van kitéve, akkor az első biztonságos államban kaphat menedéket átmenetileg, de nem kelhet át illegálisan biztonságos országok határain, hogy eljusson az általa kiválasztott helyre.



Ennek megfelelően a szomszédos Ukrajnából érkező nagyjából 1,1 millió embert Magyarország minden további nélkül beengedte és ellátta, a déli határon viszont nem ez a helyzet, az ott gyülekező migránsok biztonságos országok során haladtak keresztül, így illegális bevándorlónak számítanak, nem jogosultak menekültstátuszra - jelentette ki.



Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy ez a helyzet folyamatosan romlik, a déli határon tavaly 275 ezer illegális határátlépési kísérletet regisztráltak, idén pedig csaknem 200 ezret. Ráadásul - figyelmeztetett - súlyos szintlépés, hogy egyes migránsok és embercsempészek felfegyverkeztek, s több alkalommal is éles, automata fegyverekkel lőttek a határőrökre és a rendőrökre.



Kiemelte: ez elfogadhatatlan, az ilyen tett nem emberi jog, hanem egyértelmű bűncselekmény, ekként is kell fellépni ellene.



A miniszter aláhúzta, hogy nem szabadna arra bátorítani az embereket, hogy az életük kockáztatásával útnak induljanak Európa felé, le kell rombolni az embercsempész-hálózatok üzleti modelljét, illetve az illegális bevándorlás kiváltó okainak kezelésére kellene összpontosítani.



Utóbbi kapcsán kiemelte, hogy minél több fegyveres konfliktust kell a békés rendezés irányába terelni, továbbá elő kell mozdítani a szegényebb térségek gazdasági fejlődését, beruházásokat kell oda vinni, s a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele is rendkívül fontos ebben a tekintetben is.

Magyarország mindebből kiveszi a részét: küzd a kötelező letelepítési kvóták ellen, 200 millió dollárnyi értékben hajt végre fejlesztési-támogatási programokat Afrikában, ahonnan évente 1425 diák érkezhet ösztöndíjjal magyar egyetemekre, miközben hazánk a világ azon kevés országa közé tartozik, amelyek a károsanyag-kibocsátásuk csökkentésével párhuzamosan tudják növelni a gazdasági teljesítményüket.



Megerősítette, hogy a kormány készen áll folytatni együttműködését a migrációt kiváltó okoknak a kezelése terén, hogy minél kevesebb ember kényszerüljön lakóhelye elhagyására, mivel mindenkinek jogában él biztonságban élni a hazájában.