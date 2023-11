Gyakorlat

Svájci vadászgépek "elfogták" Szijjártó repülőjét - videó

Genfben, az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetének közgyűlésén vesz részt a külügyminiszter. Indulása előtt egy korábbi posztjában kifejtette: a közgyűlésen is határozottan fogja képviselni a magyar migrációellenes álláspontot.



"Brüsszel migrációs politikája miatt a nyomás egyre nő rajtunk: nemcsak, hogy 200 ezret közelíti az idén megállított illegális migránsok száma, de a migránsok és az embercsempészek már automata fegyverekből lőnek a határőreinkre. A migráció megállításához a brüsszeli migrációs politika radikális megváltoztatására lenne szükség, be kell fejezni a migránsok biztatását és az embercsempészek üzleti modelljének táplálását" - fogalmazott.



Egy újabb posztban egy izgalmas kalandról is beszámolt: "A svájci légierő kérésére hozzájárultunk ahhoz, hogy a svájci vadászpilóták útközben elfogást szimuláljanak rajtunk" - írta.