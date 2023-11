Faültetés, akár az udvarburkolat feltörésével is!

Több fát az iskolába! - Országos faültetési programot indít a 10 millió Fa Alapítvány

A 10 millió Fa Alapítvány elindította a "Több fát az iskolába!" petícióját, melynek célja az ország iskoláiban faültetési programok megszervezése. A kezdeményezés középpontjában az iskolások részvétele, a környezettudatos nevelés előmozdítása, az aktív környezetvédelmi tevékenység és a közösségi összefogás erősítése áll.

A 10 millió Fa legutóbbi reprezentatív közvélemény-kutatásának eredménye szerint a magyar lakosság 84%-a támogatja az iskolásoknak szervezett faültetési programokat – olvasható az országos közösség honlapján. Ezért petícióban kérik a Klebelsberg Tankerületi Központ vezetőjét, hogy „valósítsa meg a ’Több fát az iskolákba!’ programot, megalapozva egy hosszú távú, fenntartható kezdeményezést, amely a diákokat a természetvédelmi tevékenységekbe és a környezeti nevelésbe vonja be”.



Komoly tapasztalatuk van az iskola, óvoda, bölcsőde udvaron való faültetésben is



A 10 millió Fa alapítója, Bojár Iván András kiemeli: „Működésünk során többszáz iskolában, óvodában, állami otthonban ültettünk. Sokezer gyerekkel volt szerencsénk találkozni, és rengeteg kiváló pedagógussal, akik rajzórákon, osztályfőnöki órákon alaposan átbeszélték a gyerekekkel a klímavédelem fontosságát, azon belül a faültetés témáját. Mindez csodálatos volt és felemelő élményekkel járt. De ez kevés!”



Faültetés, akár az udvarburkolat feltörésével is!



„Felszólítjuk a Tankerületeket! Mérjék föl, az egyes iskolák udvarain, környezetében hol és mennyi olyan helyszín van az országban, ahol (akár aszfalt vagy udvarburkolat feltöréssel) fákat lehet ültetni, és járjanak el, hogy a diákok bevonásával, a témához kapcsolódó ismeretek átadásával, akár a mi szakmai vagy tevőleges segítségünkkel, ültessenek el annyi fát (cserjét), amennyi csak lehetséges. A húsz év múlva árnyékos hűvöset biztosító, CO2-t megkötő, port megfogó, oxigént termelő fákat ma, húsz évvel korábban kell elültetnünk. De el kell ültetnünk! Most!” – írja a 10 millió Fa alapítvány vezetője

Eddig már több mint 300 ezer fát ültetett a 10 millió Fa Alapítvány



A 10 millió Fa országos közösség célja a lehető legnagyobb számban fák és erdők telepítése Magyarországon és más országokban, valamint a klíma- és biodiverzitás válságának kezelése. Az alapítvány fennállása óta eddig több mint 300 ezer fát ültetett el országszerte. Az erdőtelepítések mellett a 10 millió Fának a városi környezetben való ültetésekben is van jártassága, hazánk legtapasztaltabb Miyawaki-erdő ültető közössége.



A 10 millió Fa Több fát az iskolába! petícióját a fenti linkre kattintva írhatja alá, míg az alapítvány munkájáról többet ide kattintva tudhat meg.