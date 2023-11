Családpolitika

Hornung Ágnes: újabb elemmel bővül a családtámogatási rendszer

Újabb, negyedik elemmel bővül a családtámogatási rendszer - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Hornung Ágnes emlékeztetett, hogy 2010 óta épül Magyarországon az átfogó családtámogatási rendszer, amely minden élethelyzetre megoldást kínál, vagyis a teljes életutat lefedi. Az intézkedéseknek eddig három fő pillére volt: az otthonteremtés, az anyagi biztonság és a döntési szabadság a munka, illetve a magánélet között. A már meghozott több mint harminc intézkedés nagyobb része ebbe a három pillérbe tartozott.



Hozzátette: az otthonteremtési támogatás - Európa legnagyobb ilyen programja - 2024 januárjától tovább bővül.



Az elmúlt 13 évben a kormány a családok anyagi biztonságát tudta a legjobban erősíteni, az intézkedések - mint például a családi adókedvezmény - többsége erre fókuszált.



A döntési szabadságot erősítő intézkedés például a bölcsődei infrastruktúra fejlesztését jelenti, és ezzel az volt a cél, hogy azok a szülők, akik visszatértek volna a munka világába, ezt szabadon megtehessék - mondta Hornung Ágnes.



Hozzátette: a családtámogatási rendszert minden évben felülvizsgálja a kormány, és a pillérek most kiegészülnek a testi, lelki és szellemi egészséggel, mert ez egy olyan pont, ami hosszú távon biztosíthatja a "nemzet fennmaradását és a családok boldogságát".



A családokat érintő problémák közül kiemelte, hogy ma a fiataloknak nehéz párt találni, az emberek a digitális világhoz kénytelenek adaptálódni, az idősek között pedig jóval nagyobb számban fordul elő a demencia, mint korábban. A kormány ezekere a problémákra szeretne megoldásokat kínálni az újabb intézkedésekkel - közölte Hornung Ágnes.



Ezek mind olyan intézkedések, amelyek jobbá tehetik az emberek életét. Ha mind testileg, mind szellemileg, mind lelkileg jól vagyunk, akkor az a családok érdekét szolgálja rövid távon is, de a fő eredményük hosszú távon tud megmutatkozni - fogalmazott az államtitkár.



Szólt arról is, hogy jelenleg kidolgozás alatt állnak a negyedik, átfogó és komplex pillérhez tartozó javaslatok, amelyekkel mind a családokat, mind a fiatalokat, mind pedig az időseket segítenék.