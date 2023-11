Egészségügy-kamara-orvosok

Álmos Pétert választotta új elnökének a Magyar Orvosi Kamara

Álmos Pétert, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) eddigi alelnökét választotta meg elnöknek a köztestület szombaton tartott országos küldöttközgyűlése.



A kamara közlése szerint a MOK két alelnökének Meglécz Katalint és Böszörményi-Nagy Gézát választották.



A fogorvosokat képviselő alelnök Skapinyelcz Tibor lett, a főtitkár pedig Svéd Tamás maradt.



A kamara a honlapján azt írta: Álmos Péter a 192 érvényes szavazatból 109-et kapott, míg a másik aspiráns, Kozma Gábor 83-at.



Álmos Péter pszichiáter a most záruló ciklust elnöklő Kincses Gyulát váltja, aki két hete jelentette be, hogy nem kívánja folytatni a kamarai munkát.



A tájékoztatás szerint a küldöttközgyűlés zárásaként az új elnök megköszönte a bizalmat a megválasztott tisztségviselő társai nevében is, és mint mondta: azon fog dolgozni, hogy azok bizalmát is kiérdemelje, akik most úgy gondolták, hogy nem is volt érdemes indulni.



Az új elnök reméli, hogy négy év múlva is egy egységes kamara lesz, "nem férkőzik közéjük a megosztottság és a polarizáció" - olvasható a kamara honlapján.