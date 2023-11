Munkaerőpiac

Jobbik: veszélyes a migránsmunkások szervezett behozatala

A "migránsmunkások" szervezett behozatalának veszélyeiről beszélt pénteki kecskeméti sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője.



A pártja által indított, a folyamat veszélyeinek bemutatását célzó vándorkiállítás előtt állva az ellenzéki politikus azt mondta az online is követhető eseményen, hogy a harmadik világbeli munkavállalók és érkezésük támogatása helyett a kormánynak inkább azokkal a magyarokkal kellene foglalkoznia, akikkel hazai állásokat lehetne betölteni.



Ennek eszközeként említette, hogy ingyenes átképzési programokat és lakhatási támogatást kellene kínálni ezeknek az embereknek.



Azt látjuk, hogy erről a kétszázezer magyarról mintha lélekben egy kicsit lemondott volna a kormány; az energiáit arra mozgósítja, hogy a harmadik világ ázsiai "migránsmunkásait" szervezetten hozza be, segítve ezzel a multicégeket - fogalmazott a jobbikos politikus.



Felidézve pártja korábban már bemutatott, magyar kvótáról szóló javaslatát, azt sürgette: csak olyan cégek kaphassanak hazai közpénzből vissza nem térítendő támogatást, amelyek vállalják, hogy legalább 90 százalékos arányban az Európai Gazdasági Térség államaiból származó, azaz jellemzően magyar munkaerőt alkalmaznak.



Egy jobboldali konzervatív politikai közösség mást nem is kívánhat, mint a szülőföldön való boldogulást minden itt élő, minden magyar számára - fogalmazott Z. Kárpát Dániel.