Navracsics Tibor szerint jól hasznosulnak az uniós források Magyarországon

Hatékonyan és célirányosan hasznosulnak az uniós fejlesztési források Magyarországon - jelentette ki a területfejlesztési miniszter pénteken Kiskörén.



Navracsics Tibor a Heves vármegyei településen közel 2 milliárd forintból megvalósult fejlesztés-sorozat átadó ünnepségén elmondta: a végéhez közeledik a 2014-2020-as uniós pénzügyi időszak elszámolása, lezárulnak az érintett hét éves ciklusban finanszírozott beruházások. Ilyen a kiskörei fejlesztés-sorozat is, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) valósult meg.



Emlékeztetett: a program célja a kezdetektől a helyi közösségek erősítése volt. Olyan fejlesztések megvalósítása, melyek elképzelése helyben született és melyek az európai adófizetők pénzét a lehető legjobban, leghatékonyabban felhasználva állíthatók az adott településen, térségben élők szolgálatába.



Szavai szerint az az 1400 milliárd forint, amelyet Magyarország 2014-2020 között e célokra költött, kiválóan betöltötte rendeltetését. Hazánk hatékonyság és célirányosság vonatkozásában egyaránt hagyományosan az egyik legjobb az uniós forrásokat felhasználó tagállamok között. Éppen ezért nehezen érthetők azok az ideológiai kifogások és támadások, melyek az EU-s forrás felhasználását érték és érik - húzta alá. A kétkedők Kiskörén is bármikor láthatják, hogy a település lakóinak életminősége mennyit javult a beruházásoknak köszönhetően - jegyezte meg.



Rámutatott: a kormány a jövőben is ezeket a szempontokat figyelembe véve használja fel az uniós forrásokat. Jelezte: időközben megnyílt a 2021-2027-es uniós pénzügyi ciklus, és a kormány hazai költségvetésből a TOP és TOP Plusz program keretében is kiírt pályázatokat. Minden egyes operatív programnak az ad értelmet, ha az emberek életét segítő célokat szolgál - közölte.



Éppen ezért az új fejlesztési célok meghatározásánál kiemelt jelentőségű, hogy az eddig az uniós felzárkózás során hátrányba került települések a jövőben fokozott támogatást kapjanak. Olyan átfogó fejlesztési programok megvalósítására törekednek, mely lehetővé teszi, hogy ne csak egy-egy település emelkedjen ki szigetszerűen környezetéből, hanem lehetőleg városok térségeikkel, tájegységeikkel együtt tudjanak előbbre lépni az élet minden területén, minden ágazat bevonásával - fejtette ki a tárcavezető.



Szabó Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője az eseményen szép születésnapi ajándéknak nevezte a fejlesztések átadását az idén első írásos említésének 700. évfordulóját ünneplő Kiskörén.

A település szerepét és jelentőségét méltatva úgy fogalmazott: az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen ment keresztül a város, mert "jó az együttműködés, a csapat, a morál és a munka". Megújultak utak, az iskola, az óvoda, a művelődési ház, a strand, a kikötő, emellett közösségi ház és bölcsőde épült - sorolta. Mindez egy közel 8 milliárd forintos "csomag", amelyből a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program által finanszírozott majdnem 2 milliárd forint a vármegye egyik legjelentősebb tétele - hangsúlyozta.



Magyar Csilla (Fidesz-KDNP) polgármester köszöntőjében kiemelte: Kisköre életében a TOP fejlesztések volumene rendkívül jelentős tétel, melyet igyekeztek úgy összeállítani, hogy mindenkinek jusson. Úgy vélte, a megvalósítás minden esetben csak az első lépcső, annak lezárásával a fenntartás, a hasznosítás legalább ennyire fontos feladat.