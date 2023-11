Diplomácia

Szijjártó: több európai politikus is a Fortnite-ba képzeli magát, pedig mielőbb békére lenne szükség

Egyes európai politikusok "háborús pszichózisban szenvednek, s a Fortnite-ba képzelik magukat", pedig fontos lenne minél előbb véget vetni a háborúnak Ukrajnában, amihez a párbeszéd csatornáinak nyitva tartására van szükség - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Zürichben.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Weltwoche című hetilapnak adott interjújában leszögezte, hogy Magyarország erősen a béke pártján áll, azt szeretné, hogy minél előbb érjen véget a háború, ugyanis minél tovább tartanak a harcok, annál több ember hal meg, annál nagyobb lesz a pusztítás, és ezáltal annál távolabbivá válik a megoldás reménye.



Úgy vélekedett, hogy ennek ellenére bizonyos európai politikusok "háborús pszichózisban szenvednek, a Fortnite-ba képzelik magukat". Kiemelte, hogy a világ nagyobb Európánál, a transzatlanti térségnél, és a globális többség jól láthatóan a diplomáciai rendezést támogatja az egész világot sújtó negatív hatások, például a megugró energiaárak és az élelmezési nehézségek miatt.



A magyar kormány így abban bízik, hogy sikerül felerősíteni ezen globális többség hangját a nemzetközi porodon, s az is reményre adna okot, ha Donald Trump visszatérne az Egyesült Államok élére, a korábbi amerikai elnök hivatali ideje alatt ugyanis biztonságosabb hely volt a világ, nem voltak hasonló léptékű fegyveres konfliktusok - jelentette ki.



Szijjártó Péter az újság 90 éves fennállásának alkalmából tartott jubileumi eseményen aláhúzta, hogy a hosszú távú rendezéshez béketárgyalásokra van szükség, aminek előfeltétele a felek közötti kommunikációs csatornák nyitva tartása, e nélkül a világ a békének még a reményét is feladná, ezért a Nyugatnak szóba kellene állnia Oroszországgal és Fehéroroszországgal.



Rámutatott, hogy Magyarország különleges helyzetben van, miután a szomszédos Ukrajnában 150 ezres magyar közösség él, akik közül már sokan áldozatául estek az országban tomboló háborúnak.



Hangsúlyozta, hogy a harctéren nem lesz megoldás, sőt napról napra távolabb kerül a béke azzal, hogy egyre több ember hal meg.



A miniszter a svájci külpolitikával kapcsolatos kérdésre válaszolva közölte, hogy Magyarország szuverén külpolitikát folytat, a nemzeti érdekeket képviselve. Aláhúzta, hogy hazánk a maga szemszögéből nézi a globális eseményeket, elutasít mindenfajta külső nyomásgyakorlást, s amennyire látja, Svájc is ekként jár el.



Hangsúlyozta, hogy a kölcsönös tiszteletnek vissza kell térnie a nemzetközi politikába, ezért nem akarja más országok bel- vagy külpolitikáját kommentálni, ennek megítélése a svájciak feladata, hiszen ezt ők tudják a legjobban, ahogyan azt is a magyarok tudják legjobban, hogy mi a jó Magyarországnak.