Orbán Viktor megmutatta, hogyan néz ki a nindzsakormány - videó

A mesterséges intelligencia segítségével egészen más szerepben láthatjuk a kormány tagjait, mint eddig. 2023.11.22 09:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ismeretes, ismét elnökké választották Orbán Viktort a Fidesz küldöttei a párt 30. tisztújító kongresszusán. A miniszterelnök a rendezvényen elmondott beszédében egy ponton azt mondta, "a mi kormányunk: nindzsakormány".



"A dobócsillagot jókor jó helyre kell hajítani, nincs második esély" - tette hozzá.



De hogy milyen is az a nindzsakormány? Azt most a miniszterelnök legújabb TikTok-videójából megtudhatjuk. A mesterséges intelligencia segítéségével ugyanis egészen új megvilágításban láthatjuk a kormány tagjait - írja az Index.



Nindzsaként tűnik fel maga Orbán Viktor is, őt követi Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, és Csák János kulturális és innovációs miniszter. De megjelenik még Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is.



A videó alatt a miniszterelnök szombati beszédének egy részlete hallható, amely így hangzott: "A mi kormányunk nindzsakormány. Mi úgy tervezzük, hogy a bevetés után nem mi, hanem az ellenség marad a földön. Mi pedig épen és egészségesen visszatérünk a bázisra."