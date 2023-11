Kormány

Gulyás: önálló Területfejlesztési és Közigazgatási Minisztérium jön létre januártól

Navracsics Tibor a "kitalálója, szülőatyja" a jelenlegi közigazgatási rendszernek, így nála lesz a legjobb helyen az intézményrendszer - hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a főispánok és járási hivatalvezetők országos találkozóján kedden, a Várkert Bazárban.



A politikus közölte: önálló Területfejlesztési és Közigazgatási Minisztérium jön létre januártól. Az új tárcát Navracsics Tibor vezeti majd, akinek "a legjobb szívvel és nyugodtan" adja át a terület vezetését - tette hozzá.



"Hogy egy állami szervezetrendszer milyen erős, az nem csupán a mindennapok működésében mutatkozik meg, hanem akkor, amikor válságos helyzetek vannak" - hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely, aki emlékeztetett, hogy a magyar kormányhivatalok "kiválóan vizsgáztak" a válsághelyzetekben. Példaként a koronavírus-járvány időszakában végzett "rugalmas és hatékony" munkát, valamint az orosz-ukrán háború kitörését követően Magyarországra érkező menekültek ellátását, befogadását említette a miniszter.



Gulyás Gergely felidézte, hogy a 2010 óta bekövetkezett államigazgatási reformok közül az egyablakos ügyintézést szolgáló közigazgatási átalakítás volt a leglátványosabb és legeredményesebb. "Mostanra senki nem kérdőjelezi meg - még a magyar belpolitikai viták élessége közepette sem - hogy ez az átalakítás helyes és eredményes volt" - húzta alá.



Kijelentette: az állam már az alaptörvény elfogadásakor is azt a célt tűzte ki, hogy a saját polgárait szolgálja. "A kormány feladata, hogy megfelelő vezetést és kormányzati képviseletet biztosítson. Ezzel ezután sem lesz baj" - rögzítette.



Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy az elmúlt öt és fél évben a területi közigazgatás, a kormányhivatalok irányítása a Miniszterelnökség alá tartozott. Beszédében megköszönte kollégáinak a "kiemelkedően eredményes" elmúlt éveket, külön megemlítve György István és Tuzson Bence államtitkárként végzett munkáját.



A politikus kitért arra is, hogy ma 313 kormányablak és 25 kormányablakbusz biztosítja a hatékony és gyors ügyintézést. Az egyablakos ügyintézésnek köszönhetően egy helyen elintézhetők a legfontosabb állami ügyek - hangsúlyozta, megjegyezve: a területi közigazgatás a legkiválóbb kormányzati képviseletre számíthat a jövőben is.