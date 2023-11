Illegális bevándorlás

Elkezdődött az embercsempészek által hátrahagyott járművek elszállítása a Homokhátságon

Megkezdték az embercsempészek által hátrahagyott járművek elszállítását a Homokhátságon, akár több száz autó és autóroncs is lehet az érintett településeken - közölte Csongrád-Csanád vármegye főispánja kedden Mórahalmon.



Salgó László a kisváros külterületén három autóroncs mellett tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett, szerdán jelent meg az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi a kormányhivatalnak, hogy elszállítsa az olyan járműveket vagy autóroncsokat, melyeket valószínűsíthetően embercsempészek használtak.



A jogszabály szerint a kormányhivatal munkatársai a járműveken értesítést helyeznek el, majd négy nap leteltével az autókat egy központi telephelyre szállítják. A járművek alvázszámát, illetve - amennyiben ismert - motorszámát és rendszámát közzéteszik a kormányhivatal honlapján. Ha három hónapon belül nem jelentkezik érte a tulajdonosuk, az autókat értékesíthetik. Az ezért befolyt összeget - a szállítási és tárolási költség levonása után - az értékesítést követő kilenc hónapon belül a tulajdonos kaphatja meg - közölte a főispán.



Salgó László elmondta, a járműveket az érintett Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun vármegyei települések mezőőri szolgálatának és közterület-felügyeletének bejelentései alapján találják meg. Eddig csaknem száz járműre helyeztek ki értesítést, de még nem érkezett bejelentés az összes településről.



Embercsempészek által hátrahagyott autókat nemcsak az utak mentén, hanem szántóföldeken és erdőkben is találni, ezért nehéz számukat megbecsülni, de akár több száz ilyen is lehet - tudatta a főispán. Hozzátette: a munka addig folytatódik, míg a Homokhátságot, illetve Szegedet és környékét meg nem tisztítják.



Mihálffy Béla (KDNP) országgyűlési képviselő, aki korábban nyílt levélben kérte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter segítségét a helyzet megoldásáért, azt mondta, a következő feladat annak a hulladéknak az elszállítása lesz, amelyet a migránsok hagytak maguk után a Homokhátságon.