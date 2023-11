Adaptive Hussars 23

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: szövetségi szinten is felkészültünk Magyarország védelmére!

A Magyarországra települt, magyar vezetésű NATO-harccsoport közel 400 katonájának átcsoportosítása, valamint a részt vevő NATO-nemzetek közötti együttműködés erősítése, a feladatok összehangolt végrehajtása is az Adaptive Hussars 2023 gyakorlat fő célkitűzései közé tartozott, amelyet kiválóan végzett el a Magyar Honvédség - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) szombaton az MTI-vel.



"Az Adaptive Hussars 23 az ország védelmi igazgatási rendszere és a Magyar Honvédség együttműködő képességének felmérésén túl arra is fókuszált, hogy hazánk védelmi képességeit a hazánkban települt NATO-harccsoport állományával történő közös szolgálat során is tesztelje" - idézték Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert.



Az előretolt harccsoportok legfontosabb célja az, hogy rajtuk keresztül a NATO meggyőzze a szemben állókat: kész reagálni bármilyen fenyegetésre, és ha kell, megvédi a szövetség területének minden egyes négyzetcentiméterét - írták.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról is tájékoztatott, hogy ezen a héten Magyarországon járt a NATO nemzetközi katonai törzsének igazgatója, valamint a harccsoportot alkotó nemzetek több katonai képviselője, akik meggyőződhettek arról, hogy a Magyar Honvédség magas szinten együtt tud működni a többi nemzettel, a katonák elsajátították a NATO-eljárásokat, felkészültek a szövetség védelmének elősegítésére.



A közlemény szerint az Adaptive Hussars 23 elgondolása alapján a magyar haderő - a Magyarországra települt NATO-erőkkel és az állami közigazgatás, illetve védelmi igazgatás szerveivel - megszervezte Magyarország fegyveres védelmét, illetve előkészítette a Magyarország területén állomásozó és oda érkező, illetve az azon átvonuló NATO-csapatok fogadását, állomásoztatását, illetve továbbindítását.



"Ez a gyakorlat - realisztikus, nagy intenzitású és kihívást jelentő mozzanataival - maximálisan megfelelt a NATO elvárásainak, amelyet a szövetség védelmével kapcsolatban és az agresszió elrettentése érdekében megfogalmazott" - mondta a honvédelmi miniszter.



A tárcavezető szerint bebizonyosodott, hogy a Magyar Honvédség képes egy folyamatban lévő műveletet, illetve az azokhoz tartozó erők vezetését átadni a Magyarországra települő NATO-szervezetnek.



"Ez az első alkalom, amikor a Magyar Honvédség teljes spektrumában felkészül a védekezésre, és elrettentés céljából megmutatja erejét" - fogalmaztak.



A brüsszeli delegáció mellett a NATO Szövetséges Szárazföldi Parancsnokság parancsnokhelyettese, Nicola Zanelli altábornagy is ellátogatott Magyarországra az elmúlt napokban. Az altábornagy elismerően nyilatkozott arról, hogy az ország politikusai és katonai vezetői nagy hangsúlyt fektetnek az előretolt többnemzeti harccsoportokra - közölte a HM.

Böröndi Gábor vezérezredes büszkén emelte ki és vonta le a következtetést, hogy "erős, megbízható NATO-szövetségesek vagyunk, aki képes közös kiképzésre, felkészítésre és műveletekben történő részvételre a NATO többi tagországával" - áll a közleményben.