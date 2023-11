Kongresszus

Fidesz-kongresszus - Nagy István: nincs magyar jövő a magyar vidék nélkül

Nincs magyar jövő a magyar vidék nélkül - mondta Nagy István agrárminiszter a Fidesz szombaton, Budapesten megtartott 30. kongresszusán. 2023.11.18 20:30 MTI

Kiemelte: a Fidesz politikai hitvallásában zsinórmérték, hogy minden körülmények között kiáll a magyar gazdák érdekeiért, akiket legfontosabb stratégiai partnernek tekint, hiszen nélkülük nem lenne étel a magyar családok asztalán. Hozzátette: a gazdák eközben az elemi erőkkel vívják a csatát, nem adják fel, mert tudják, mi múlik a munkájukon.



A miniszter elmondta: a hazai agrárium és élelmiszeripar képes biztosítani az ország önellátását, a jó minőségű, friss és egészséges élelmiszert. Márpedig a koronavírus-járvány, az aszály és a szomszédunkban zajló háború egyértelművé tette, "az önellátásunk biztosítása ma már nemzetstratégiai, sőt nemzetbiztonsági kérdés is".



Nagy István hangsúlyozta: a magyar baloldal megszámlálhatatlan alkalommal árulta el a magyar vidéket, megbocsáthatatlan bűnöket elkövetve. A 2004 és 2010 közötti időszakot a miniszter úgy jellemezte, az "sáskajárás volt a nemzet veteményesében", amikor a mezőgazdaság teljesítménye 20, az élelmiszeriparé 16 százalékkal csökkent, mert "a balliberális kormány képviselőinek egyszerűbb volt hajbókolni Brüsszelben, mint kiállni a magyar érdekekért".



Náluk azóta sem változott ez a mentalitás - fogalmazott. A jelenlegi kormány viszont 2027-ig, 80 százalékos nemzeti társfinanszírozás mellett, csaknem 2900 milliárd forintból újítja meg a magyar mezőgazdaságot és az élelmiszeripart - tette hozzá.



Ez Európában egyedülálló - jelentette ki a tárcavezető, aki hangsúlyozta, 2010 óta új pályára állította a nemzeti kormány az agráriumot. Kitért arra is: a kabinet határozottan fellép az unióban is, így az ukrán gabona ügyében sem hátrál meg.



"Nem engedünk a szolidaritás álruhájába bújtatott brüsszeli nyomásnak, sem pedig az Ukrajnában működő nemzetközi tőkéscsoportok érdekeinek. Mi a magyar érdeket képviseljük; erre esküdtünk föl, ezt kívánja a becsületünk" - fogalmazott Nagy István, aki azt is elmondta, "nem fogjuk engedni, hogy az ellenőrizetlen, kétes minőségű, GMO-val szennyezett ukrán gabona a magyar családok asztalára kerüljön".



"Mi nem fogunk úgy táncolni, ahogy Brüsszel fütyül" - hangsúlyozta. A magyar gazdák és a kormány között létrejött szövetség tűzben edzett és az ércnél is maradandóbb - jegyezte meg, hozzátéve, "a mi iránytűnk nem a brüsszeli bürokratákra figyel, hanem a józan észre és az isteni kegyelemre".