Kongresszus

Kövér László: ez a mi országunk, és meg is fogjuk tartani!

Ez a mi országunk, és meg is fogjuk tartani az unokáink és dédunokáink számára - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke szombaton Budapesten, a Fidesz 30., tisztújító kongresszusán. 2023.11.18 13:32 MTI

A házelnök kiemelte: aggodalomra van okunk, csüggedésre azonban nincs. Jó, ha "mindenki tudja, aki szórakozni akar velünk", hogy ez a Weisz Erikek országa, a Nobel-díjasok, a Rubik Ernők, Petőfi és Madách, a Puskás Öcsik és az olimpiai bajnokok szülőföldje. "Az Árpád-házi szentek, Hunyadi János és Hadik András, a kurucok, a Nemecsek Ernők és Dugovics Tituszok, a Horváth Jánosok, Wittner Máriák és a pesti srácok hazája" - fogalmazott.



Emlékeztetett: "2010-es kormányra kerülésünk óta ez a hetedik kongresszus, és a kétharmados többséggel való kormányzásunk 14. évét tapossuk".



Az elmúlt két évben történteket számba véve azt mondta: kitört az orosz-ukrán háború, azóta az Európai Unió bevezetett 11 szankciócsomagot, amelyek hatására az orosz gazdaság ugyan nem rendült meg, az európai viszont igen. De a háború sem ért véget, "aminek a fegyver- és olajbizniszben érdekeltek nagyon örülnek" - vélekedett.



Közölte: megalakult az ötödik Orbán-kormány, amire szövetségeseink válaszképpen ideküldtek egy "Andropov-imitátor" nagykövetet. "A brüsszeli föderalisták megpróbálják az országból kiszervezni a független igazságszolgáltatást, átadni a kormányzás ellenőrzését mindenféle ügynökszervezeteknek", és eközben még a pénzünket is el akarják rabolni - sorolta.



Azt is mondta: továbbra sem sikerült sem Törökországot, sem egyetlen nyugat-balkáni csatlakozásra váró országot felvenni a tagállamok sorába, és "milliószám özönlenek be a menekültnek álcázott hódítók". Eközben pedig az Európai Unió két évvel közelebb került saját maga felszámolásához - fogalmazott.



Úgy látja, "véget ért egy aranykorszak", helyét az infláció és a gazdasági, jövedelmi szűkülés elleni küzdelem vette át. Ugyanakkor továbbra is nő a foglalkoztatottság, és nőnek a beruházások, ami reményt ad arra, hogy hamarosan egy új, felfelé ívelő időszak veheti kezdetét - mondta.



Kövér László hangsúlyozta: "nem lettünk fiatalabbak, de talán boldogabbak igen, még az sem kizárt, hogy egy kicsit bölcsebbek is".



Arról is beszélt, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette ellenzék nem lett sem okosabb, sem szebb, gátlástalanabb és aljasabb viszont annál inkább. "Ne bocsássunk meg nekik, mert tudják, mit cselekszenek" - fűzte hozzá.