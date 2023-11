Háború

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország nem támogatja, hogy további pénzek menjenek Ukrajnába

Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket, és nem támogatja, hogy további pénzek menjenek Ukrajnába - jelentette ki a honvédelmi miniszter Brüsszelben kedden.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az uniós tagországok védelmi minisztereinek tanácskozása alkalmával az MTI-hez eljuttatott közleményében sajnálatosnak nevezte, hogy az európai államok nem változtatnak az álláspontjukon: továbbra is Ukrajnának történő fegyverszállításról értekeznek.



Kijelentette, Magyarország elkötelezett amellett, hogy azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Magyarország nem támogatja Ukrajna folytatódó pénzügyi támogatását, miközben az egyik legnagyobb magyar bankot alig akarták levenni a feketelistáról. A bankot valótlan információk alapján tették listára az ukránok, és semmilyen garancia nincs arra, hogy ez nem következik be ismét - figyelmeztetett.



Tájékoztatása szerint a miniszterek megbeszélést folytattak a Száhel-övezet helyzetéről is, ami - szavai szerint - Magyarország biztonságával szorosan összefügg. Emlékeztetett: a parlament múlt héten fogadta el azt a csomagot, melyben Magyarország katonai segítségnyújtás formájában is megjelenik ebben az afrikai régióban.



Hangsúlyozta: nem kevésbé fontos a Magyarországtól délre elhelyezkedő nyugat-balkáni régió sem, hiszen a térségen halad keresztül a migráció egyik legfontosabb útvonala. A nyugat-balkáni régió stabilitása közvetlenül összefügg Magyarország biztonságával - jelentette ki.



A honvédelmi miniszter végezetül nagy előrelépésnek nevezte, hogy jövőre Magyarország átveszi az Európai Unió boszniai katonai missziójának parancsnokságát. Magyar tábornok fogja irányítani azt a kontingenst, mely ennek a régiónak a biztonsága fölött őrködik - emelte ki.



"A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát" - zárta gondolatait Szalay-Bobrovniczky Kristóf.