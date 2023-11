Kormány

Elindult a nemzeti konzultáció, íme a kérdések

Elindult a nemzeti konzultáció - közölte a kormány a Facebook-oldalán pénteken.



A Szuverenitásunk védelméről címet viselő konzultáción a kormány tizenegy kérdésben kéri ki az emberek véleményét - tudatták a bejegyzésben.



Arra kérik az embereket, mondják el a véleményüket a többi között arról, hogy Brüsszel el akarja törölni a rezsitámogatást és a kamatstopot, valamint meg akarja szüntetni a magyarországi extraprofitadót.



A konzultációs kérdőíven szerepel az is, hogy "Brüsszel Magyarországon is migránsgettókat akar létrehozni", és a Brüsszel által palesztin szervezeteknek nyújtott támogatások a Hamászhoz is eljutottak.



Kérdezik az emberek véleményét arról is, hogy Brüsszel még több fegyvert küldene Ukrajnának, és még több pénzt akar Ukrajna támogatására, illetve fel akarja venni az országot az Európai Unióba és be akarja engedni a génmódosított ukrán gabonát.



Abban is várják az emberek véleményt a konzultáción, hogy Brüsszel el akarja törölni a gyermekvédelmi törvényt, valamint Brüsszelből és a tengerentúlról küldött pénzekkel akarják befolyásolni a magyar politikát.



A tájékoztatás szerint a kérdőíveket postán küldik meg, a kitöltött kérdőívek feladási határideje 2024. január 10.